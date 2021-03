Ełk: Straż miejska użyła gazu, bo mężczyzna nie miał... maseczki? Wyciekło nagranie

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widzimy, jak strażnicy miejscy przyciskają mężczyznę do ziemi i używają gazu łzawiącego, by go obezwładnić. Autorka filmu pisze, że powodem tak brutalnej interwencji miał być... brak maseczki.

Całe zdarzenie zarejestrowała osoba, która przechodząc ulicą, zauważyła całe zajście. Z nagrania wynika, że mężczyzna został obezwładniony i potraktowany gazem przez strażników miejskich, ponieważ nie posiadał obowiązkowej maseczki. „Gazem po oczach człowieka, bo maseczki nie założył” – słychać głos kobiety, która nagrywa zajście. Później mężczyzna miał także zostać skuty kajdankami. Do zdarzenia doszło 4 marca. facebook Do całej sprawy odniósł się już Urząd Miasta w Ełku. „W związku z opublikowaniem w mediach społecznościowych filmu z fragmentem interwencji strażników Straży Miejskiej, podjęte zostały natychmiastowe czynności wyjaśniające zdarzenie i jego okoliczności. Prezydent Ełku wystąpił również do wojewody o zewnętrzną kontrolę doraźną. Wyniki kontroli pozwolą na podjęcie dalszych czynności. Uczynione zostanie wszystko, by wszechstronnie wyjaśnić sprawę” – czytamy. Podobna sprawa także w Łodzi Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu informowaliśmy, że do podobnego zajścia doszło również w Łodzi. Straż miejska brutalnie obezwładniła tam mężczyznę, a kiedy próbował mu pomóc kolega, pogrożono mu paralizatorem. Powodem również miał być brak maseczki. Straż miejska odcinała się od zarzutów twierdząc, że mężczyzna był poszukiwany. Jak jednak zakomunikowała łódzka policja, strażnicy miejscy dowiedzieli się, że mężczyzna jest poszukiwany dopiero wtedy, gdy po wspomnianej brutalnej interwencji odwieźli go na komisariat. Czytaj też:

Warszawa. Skandaliczne zachowanie 51-latki w samolocie. Pobiła inne pasażerki