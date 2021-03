Nowy objaw koronawirusa. Prof. Andrzej Matyja: Zgłasza się też coraz więcej młodych ludzi

Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, zakażenie koronawirusem dosięga coraz więcej ludzi w młodszym wieku, co podczas wcześniejszych fal pandemii nie było tak powszechną tendencją. – Widzimy w szpitalach coraz więcej młodych ludzi w wieku 30, 40, 50 lat, którzy zgłaszają się do nas już z ciężkimi objawami niewydolności oddechowej związanej z przebiegiem COVID-19 – powiedział.

To, przekonywał prof. Matyja, może mieć związek z nowymi mutacjami koronawirusa, które docierają do naszego kraju. Prof. Matyja dodał także, że pacjenci coraz częściej zgłaszają się do szpitala na późnym etapie zakażenia, gdy niewydolność oddechowa mocno daje im się we znaki.

Nowy objaw koronawirusa

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej poinformował także, że u pacjentów pojawia się nowy objaw koronawirusa, którego do tej pory nie diagnozowano. Jest to, jak mówił, „ogromny ból gardła i trudności w połykaniu”. – To taki objaw, który nie występował wcześniej, a w tej chwili u większości pacjentów występuje – zaznaczył.

