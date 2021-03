Ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla grupy 1B. To m.in. osoby przewlekle chore

Zapisy na szczepienie dla pacjentów onkologicznych, dializowanych, przed i po przeszczepach i mechanicznie wentylowanych ruszyły w środę. W poniedziałek 15 marca rozpocznie się ich szczepienie przeciwko koronawirusowi. To grupa około 150 tys. osób. Do grupy 1B, czyli osób przewlekle chorych, zakwalifikowano tych, których stan zdrowia zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, bo cierpią na poważne schorzenia. Resort zaleca, aby osoby te otrzymały preparaty mRNA, czyli Moderny i Pfizera.

Wiceminister zdrowia Anna Goławska przypomniała w rozmowie z PAP, że na szczepienie, które ruszy 15 marca, mogą rejestrować się osoby poniżej 69 lat, które są dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek, poddawane wentylacji mechanicznej, pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, jak również osoby, które rozpoczęły chemioterapię lub radioterapię po 31 grudnia 2019 r.

Koronawirus w Polsce. Zasady szczepienia dla osób z grupy 1B

– To osoby wskazane w najnowszym rozporządzeniu Rady Ministrów z 5 marca, ale ta grupa poszerzona będzie jeszcze o pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową oraz osoby zakwalifikowane do przeszczepów. Liczę na to, że nowe rozporządzenie ukaże się w środę. Ci pacjenci powinni otrzymać – podobnie jak pozostali – automatyczne skierowanie. Jeśli jednak system ich nie wyłapie, bo nie wszystkie mogą być od razu widoczne dla sprawozdawczości NFZ, to o skierowanie mogą poprosić lekarza prowadzącego lub POZ – zaznaczyła wiceminister.

Jeśli chodzi o miejsce, gdzie przeprowadzane będzie szczepienie tych osób, to dializowani pacjenci otrzymają zastrzyki w centrach dializ, onkologiczni, którzy nie przebywają w szpitalach – w populacyjnych punktach szczepień, a hospitalizowani na miejscu w centrach onkologii.

– Osoby po przeszczepach oraz poddane wentylacji mechanicznej będą umawiały się standardowo w punktach szczepień, chociaż w większości przypadków ci ostatni szczepieni będą przez zespoły wyjazdowe, bo ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do punktów szczepień – wyjaśniła.

Wiceminister zaznaczyła, że pacjentów z chorobami przewlekłymi nie obejmuje zasada odraczania szczepienia o 6 miesięcy, jeśli przeszli oni zakażenie SARS-CoV-2. – Osoby, które zachorowały, także otrzymają skierowanie. Nie muszą czekać na szczepienie pół roku od momentu zakażenia – powiedziała.

Szczegółowe informacje dla grupy 1B

Skierowania dla pacjentów grupy 1B powinny być wystawione do środy 10 marca przez Centrum e-Zdrowia(CeZ). Miała to umożliwić sprawozdawczość NFZ. Listę pacjentów ustalono po kodach chorób. Pacjent może sprawdzić, czy otrzymał takie skierowanie, wchodząc na swoje Internetowe Konto Pacjenta przez stronę pacjent.gov.pl lub dzwoniąc do lekarza POZ lub swojego lekarza prowadzącego.

Są trzy sposoby rejestracji na szczepienia: całodobowa i bezpłatna infolinia 989, e-rejestracja dostępna na stronie www.gov/szczepimysie oraz ta za pośrednictwem SMS-a wysłanego na numer 664-908-556.