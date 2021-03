Czy kibice niedługo wrócą na stadiony? Rzecznik rządu odpowiada

Stadiony w Polsce są zamknięte dla kibiców od października 2020 roku, gdy władze zdecydowały o stopniowym wprowadzaniu lockdownu. Wtedy też w związku z pandemią koronawirusa zamykano m.in. siłownie.

O stadionach i kibicach zapomniano, gdy wprowadzano nowe zasady funkcjonowania w trakcie pandemii i luzowano dotychczasowe obostrzenia. Otwarte – oczywiście w reżimie sanitarnym – zostały muzea czy galerie sztuki. W Polsat News o stadiony był pytany rzecznik rządu Piotr Müller. Prowadzący „w imieniu kibiców” dopytywał, dlaczego otwarte zostały kina, które są zamkniętymi pomieszczeniami, a nie można wpuścić na trybuny fanów piłki nożnej.

Rzecznik rządu wyjaśniał, że trybuny nie stanowią takiego problemu, jak korytarze i wejścia na stadionie.

Kiedy zostaną otwarte stadiony? Rzecznik rządu odpowiada

Piotr Müller oznajmił, że na razie jest to niemożliwe – ze względu na sytuację pandemiczną – by ponownie otworzyć stadiony. – W tej chwili jeszcze nie jest to możliwe, natomiast nie wykluczam, że niedługo takie decyzje zapadną – powiedział.

Rzecznik rządu zaznaczał, że władza „wsłuchuje się” w takie apele i jeśli sytuacja na to pozwoli, to „powoli będą podejmowane decyzje pozwalające określanej liczbie osób pojawić się na stadionach”.