Jarosław Kaczyński zaszczepiony przeciwko koronawirusowi

– Prezes zgodnie z zapowiedziami czekał na termin, zapisał się i jest po pierwszej dawce szczepienia – powiedział Radosław Fogiel w programie „Tłit” Wirtualnej Polski. Nie doprecyzował jednak, jakim preparatem został zaszczepiony szef PiS.

Przypomnijmy, że pod koniec 2020 roku ogłoszono harmonogram szczepień. W pierwszej kolejności szczepili się m.in. pracownicy placówek medycznych. Do niech dołączyli seniorzy, czyli osoby od 60. roku życia – w kolejności od najstarszych do najmłodszych. Po drodze pojawiły się jednak problemy z dostarczaniem szczepionek przez producentów, co zahamowało postęp szczepień.

Ile szczepień wykonano w Polsce?

W Polsce wykonano ponad 4 mln szczepień przeciw COVID-19, z czego ponad 1,4 mln drugą dawką. Od czwartku 11 marca na szczepienia mogą zapisywać się osoby z rocznika 1952. Jak wynika z rządowych wyliczeń, najwięcej szczepień wykonano w województwie mazowieckim, a najmniej w lubskim.

Dotychczas po iniekcjach zgłoszono 4 464 niepożądane odczyny, w tym w większości łagodne, objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Zutylizowano 5 632 dawki.

