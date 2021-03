Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska: Najbliższe dni będą z wysokimi danymi o zakażeniach koronawirusem

– Wczoraj do polskich szpitali trafiło 400 osób z COVID-19 – powiedział Waldemar Kraska w Salonie politycznym Trójki. – Wiele osób późno zgłasza się do szpitala, będąc już w ciężkim stanie. Jest także coraz więcej młodych ludzi. Osoby starsze chorują w mniejszym odsetku, a młodzi w większym niż to obserwowaliśmy w poprzednich falach pandemii. Nowa mutacja jest też bardziej agresywna i to się przekłada na takie sytuacje, że pacjent zgłasza się, kiedy jego płuca są zajęte w 20 proc.,a po kilku dniach to już jest 70 proc. – dodał.

Kraska o zaleceniu NFZ w sprawie przesuwania zabiegów planowych

Wiceminister zdrowia nie poinformował, ile zakażeń odnotowano ostatniej doby, zastrzegł jednak, że „najbliższe dni będą z wysokimi danymi o koronawirusie”. Dopytywany, co zrobi rząd, jeśli sytuacja nie będzie się poprawiać, odparł: Jesteśmy bogatsi o doświadczenia minionego roku. Moim zdaniem obostrzenia dają efekty.

Wiceminister zdrowia odniósł się również do zalecenia, jakie na polecenie ministra zdrowia wydał NFZ. Chodzi o zalecenie przesuwania zabiegów planowych. – Każdy przypadek powinien być rozpatrzony indywidualnie i po konsultacji medycznej z pacjentem. Chodzi o przesunięcie o 2-3 tygodnie – powiedział. Pytany z kolei o szczepienie preparatem firmy Astra Zeneca, co do której pojawiają się wątpliwości o siłę działań niepożądanych, Kraska stwierdził, że „nasi eksperci nie rekomendują wstrzymania szczepień tym preparatem”.

Coraz trudniejsza sytuacja pendemiczna

W czwartek 11 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że poprzedniej doby odnotowano 21 045 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 375 osób, z czego 99 z powodu COVID-19, a 276 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Kilka godzin później minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej, że w związku z coraz trudniejszą sytuacją pandemiczną konieczne są dodatkowe obostrzenia. Przypomnijmy, że obecnie surowsze obostrzenia funkcjonują na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. 13 marca zaczną także obowiązywać na Pomorzu, a od 15 marca w województwach mazowieckim i lubuskim.

