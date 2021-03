Rzecznik MZ złowieszczo: Nie jesteśmy jeszcze nawet pod szczytem trzeciej fali koronawirusa

Jak doprecyzował rzecznik Ministerstwa Zdrowia, średni dzienny poziom zakażeń w naszym kraju wynosi 14,5 tys. W czwartek resort informował o 21 045 nowych zakażeniach, a w piątek o 18 775.

– Zmierzamy w stronę tego pułapu, o którym mówiliśmy na początku tygodnia 15-15,5 tys. średnio zakażeń dziennie. Ale dynamika z dnia na dzień się zmienia.(…) Na pewno wzrosty będziemy mieli, na pewno nadal idziemy w kierunku szczytu trzeciej fali. Nie jesteśmy jeszcze nawet pod tym szczytem – dodał.

Wariant brytyjski koronawirusa coraz groźniejszy

Andrusiewicz wskazał, że wariant brytyjski odpowiada w Polsce za ok. 40 proc. zakażeń. – Mutacja brytyjska na pewno będzie się rozszerzać, w najbliższych dniach osiągnie pułap 50 proc. – stwierdził Andrusiewicz.

– Jedyne co nas obecnie cieszy, to fakt, że zadziałały obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim, nastąpiło tam stopniowe spowolnienie rozwoju epidemii. Zatrzymało się na dość wysokim pułapie – ponad 60 zakażeń na 100 tys. mieszkańców, kiedy w Polsce mamy niecałe 38 zakażeń na 100 tys. Przyrosty z ostatnich dni to już 7 proc. dzień do dnia – dodał.

