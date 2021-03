Testy na przeciwciała w Biedronce. Prof. Gut ocenia ich skuteczność

Biedronka poinformowała, że od poniedziałku 15 marca rusza ze sprzedażą testów Primacovid na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 (warto pamiętać, że nie są to testy, które wykrywają koronawirusa). Również Lidl zapowiedział wprowadzenie testów na przeciwciała do swojej oferty.

Test Primacovid w Biedronce – opinie

Prof. Włodzimierz Gut powiedział PAP, że na świecie jest już ponad sto tego typu testów. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że wyniki tego badania mogą być różne u tej samej osoby. Nie ustalono jeszcze, który z nich jest tzw. złotym testem, czyli najbardziej wiarygodnym. - Z serologicznymi testami jest ten problem, że albo są wyśrubowane i wtedy nie wykrywają koronawirusa albo mogą dawać krzyżowe reakcje z innymi koronawirusami, których jest sporo. Wykrywają, że ktoś w swoim życiu miał kontakt z koronawirusem, ale niekoniecznie z tym, który wywołuje COVID-19 – twierdzi specjalista.

Według wirusologa możemy wykonać taki test, jeśli jesteśmy bardzo ciekawi, czy mamy przeciwciała na koronawirusa. - Jednak w rozwiązaniu w Polsce problemu z COVID-19 takie testy niewiele pomogą – dodaje.

Test Primacovid w Biedronce - czy po wyniku trzeba iść do lekarza?

Producent zaleca, aby w przypadku pozytywnego wyniku na obecność przeciwciał IgG i/lub IgM niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i zgłosić ten wynik. W przypadku negatywnego wyniku, jeśli występują objawy, które można przypisać COVID-19, również należy skontaktować się z lekarzem.

Prof. Włodzimierz Gut nie uważa jednak, że jeśli ktoś uzyska wynik pozytywny, to powinien się zgłosić na testy genetyczne. - Gdy przeciwciała się pojawiają, to testy genetyczne przestają już być skuteczne. Może być już po zakażeniu i wtedy nie ma po co. Z kolei we wczesnej fazie nie ma jeszcze przeciwciał, jest tylko wirus – wyjaśnia.

