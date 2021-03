Kolejne dostawy szczepionek do Polski. Kuczmierowski podał liczby

– W poniedziałek rano spodziewamy się dostawy 387 tys. dawek szczepionki od firmy Pfizer – powiedział PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Michał Kuczmierowski dodał, że dostawy te mają być dystrybuowane do punktów szczepień we wtorek oraz środę. – Dawki od Pfizera będą wykorzystywane do szczepienia seniorów w punktach populacyjnych – wskazał. Prezes Agencji poinformował, że w połowie tygodnia spodziewana jest też dostawa szczepionek od Moderny. Jak mówił będzie to ok. 210 tys. dawek.

Koronawirus. Jakie szczepionki są dopuszczone na rynku unijnym?

Na rynku unijnym dopuszczone są obecnie trzy szczepionki. Dwa preparaty opierają się na technologii mRNA – firm Pfizer i BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Mają one zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny – minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Trzeci preparat produkuje AstraZeneca. Jest to szczepionka wektorowa. Dopuszczono ją na rynek UE pod koniec stycznia. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza. (PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek

W niedzielę Holandia dołączyła do wydłużającej się listy państw wstrzymujących stosowanie szczepionki AstraZeneca. O podobnej decyzji wcześniej poinformowały Dania, Norwegia, czy Islandia.

Czytaj też:

Nowe obostrzenia w woj. mazowieckim i lubuskim od 15 marca. Zamknięte galerie handlowe i hotele