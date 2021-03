Najnowszy raport MZ. Adam Niedzielski pisze o „bardzo niepokojącym sygnale”

W poniedziałek 15 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że przeprowadzenie testów laboratoryjnych potwierdziło ponad 10,8 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 23 osoby. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 1 917 527 przypadków zakażenia koronawirusem. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 47 206.

Adam Niedzielski: To bardzo niepokojący sygnał



Poniedziałkowy raport Ministerstwa Zdrowia skomentował Adam Niedzielski. „Dzisiejszy skok dziennej liczby zachorowań o ponad 75 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia to bardzo niepokojący sygnał. Może to oznaczać odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań w ostatnim czasie” – napisał szef resortu zdrowia. Polityk do wpisu dołączył wykres, na którym została przedstawiona liczba i dynamika zakażeń.

Koronawirus w Polsce. Przebieg procesu szczepień



Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek przekazało także informacje o postępującym procesie szczepień w Polsce. Dotychczas wykonano 4 530 783 szczepienia. 1 606 154 szczepienia zostały wykonane drugą dawką.

Czytaj też:

