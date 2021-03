Podsumowanie konferencji Adama Niedzielskiego. Co się zmieniło?

W poniedziałek po godz. 14:00 rozpoczęła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, szefa KPRM Michała Dworczyka oraz rzecznika rządu Piotra Müllera.

Nowa procedura kwalifikacji na test na koronawirusa. Szczegóły

– Zdecydowaliśmy się na odciążenie podstawowej opieki zdrowotnej z tego, żeby zlecać za pomocą lekarza badania w kierunku COVID-u. Będzie to można zrobić samodzielnie – powiedział Adam Niedzielski.

W ramach nowej ścieżki uruchomiono formularz online na stronie www.gov.pl/dom. Po jego wypełnieniu, otrzymuje się informację, czy zostało się zakwalifikowanym na test w kierunku SARS-CoV-2. „W przypadku kwalifikacji na test w kierunku SARS-CoV-2, skontaktuje się z państwem konsultant Domowej Opieki Medycznej, aby wystawić zlecenie na test” – czytamy na stronie.

Obostrzenia na Wielkanoc? Adam Niedzielski wskazał termin decyzji

– Do środy, czwartku podejmiemy ostateczne decyzje, które państwu zakomunikujemy. Chcemy przez najbliższe dni sprawdzić, z jaką tendencją mamy do czynienia. Wtedy oczywiście decyzja będzie zakomunikowana – poinformował Adam Niedzielski, odnosząc się do pytania o możliwość wprowadzenia obostrzeń na Wielkanoc.

Wielkanoc 2021. Czy kościoły zostaną zamknięte?

Podczas konferencji prasowej padło również pytanie, czy istnieje możliwość zamknięcia na Wielkanoc kościołów w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. – W perspektywie czwartku podejmiemy ostateczną decyzję (o obostrzeniach na Wielkanoc – red.). Biorąc pod uwagę, że mamy zbliżający się okres świąt wielkanocnych, trudno rozważać, żeby w naszej tradycji kulturowej, te święta odbyły się bez wizyty w kościele – powiedział Adam Niedzielski. Minister zdrowia dodał, że na pewno będą obowiązywały „rygorystyczne normy".

Kolejne lokalne lockdowny? Adam Niedzielski mówi o trudnej sytuacji

– Najtrudniejsza sytuacja wciąż utrzymuje się w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim oraz lubuskim – poinformował minister zdrowia. Podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski dodał, że wzrosty liczby zachorowań sprawiają, że można mówić o „trudnej” sytuacji w czterech kolejnych regionach. Te województwa to: dolnośląskie, śląskie, podkarpackie oraz kujawsko-pomorskie.

