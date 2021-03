Niedzielski o zamknięciu kościołów na Wielkanoc: Trudno to rozważać w naszej tradycji kulturowej

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia na temat obecnej sytuacji epidemiologicznej. Adam Niedzielski zapowiedział na niej, że do czwartku poznamy ostateczne decyzje dotyczące ewentualnego wprowadzenia nowych obostrzeń na Wielkanoc.

Niedzielski był też pytany o możliwość zamknięcia na czas świąt kościołów w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. – Tak, jak powiedziałem, w perspektywie czwartku podejmiemy ostateczną decyzję – zapowiedział. – Ale biorąc pod uwagę, że mamy zbliżający się okres świąt wielkanocnych, trudno w naszej tradycji kulturowej rozważać, żeby te święta odbyły się bez wizyty w kościele – ocenił.

„Obowiązują rygorystyczne normy”

Minister zdrowia podkreślił, że na pewno w kościołach będą obowiązywały „rygorystyczne normy”. – Normy, które w tej chwili są takie same jak w galeriach handlowych, czy innych miejscach. Przypomnę, że to są dość rygorystyczne normy, bo one przewidują obecność jednej osoby w przeliczeniu na 15 metrów kwadratowych – wyjaśnił Niedzielski. – Mam nadzieję, że stosowanie tej normy zapewni ewentualne bezpieczeństwo. Ale o wszystkich decyzjach poinformuje do czwartku – dodał.

