Koronawirus w Polsce. Kraska: Przez ostatnią dobę ok. 900 łóżek zostało dodatkowo zajętych

– Dane będą o 10:30, ale nie trzeba się spodziewać mniejszych liczb nowych zakażeń. Widzimy, że nasze przewidywania się sprawdzają, że jednak w ciągu tego tygodnia będziemy obserwowali duże przyrosty nowych przypadków zakażenia koronawirusem – powiedział Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia. Wiceminister zdrowia został zapytany, czy przyrost nowych przypadków jest podobny do tych, które odnotowywaliśmy w ostatnich dniach.

Niestety tak. Widzimy, że tych nowych przypadków przybywa w dość dużym odsetku procenta w porównaniu do poprzednich tygodni. To także niestety przekłada się na zajętość łóżek w szpitalach. To obserwujemy codziennie. Przez ostatnią dobę ok. 900 łóżek zostało dodatkowo zajętych przez pacjentów z koronawirusem, czyli bardzo dużo – komentował Waldemar Kraska.