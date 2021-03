Minister zdrowia ogłosił ogólnopolski lockdown do 9 kwietnia. „Nie widać, żeby pandemia hamowała”

W środę 17 marca minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że od najbliższej soboty lockdown będzie obowiązywał w całym kraju. Oznacza to, że obostrzenia, które do tej pory funkcjonowały w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim od soboty 20 marca zostaną rozciągnięte na całą Polskę. Drobną modyfikacją będzie to, że dzieci w klasach 1-3 będą uczyły się wyłącznie zdalnie, a nie hybrydowo.

Wprowadzenie lockdownu zostało uzasadnione dużym przyrostem zakażeń koronawirusem, rosnącą dynamiką zachorowań, zajmowaniem przez pacjentów łóżek covidowych w szpitalach i zapełnieniem respiratorów. Dziś poinformowano również o najwyższej liczbie zajętych respiratorów od początku pandemii. – Trzecia fala przyspiesza, musimy podjąć odpowiednie decyzje – mówił minister Niedzielski. – Nie widać, żeby pandemia hamowała. Główną przyczyną jest mutacja brytyjska – dodał.

Obowiązujące obostrzenia od soboty

– Podjęliśmy decyzję, by te same regulacje, co w czterech województwach, wprowadzić w całej Polsce – zakomunikował minister Adam Niedzielski.

Dlatego od soboty 20 marca do piątku 9 kwietnia w całej Polsce będą zamknięte:

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych)



restauracje i bary, posiłki wydawane tylko na wynos



galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie



teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online)



kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury)



stoki narciarskie



kluby fitness i siłownie



obiekty sportowe (w tym stoki narciarskie i korty tenisowe) mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej)



sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające



kasyna.

Ponadto, uczniowie z klas I-III szkół podstawowych będą się uczyć w trybie nauki zdalnej, starsi uczniowie nadal będą korzystać ze zdalnego nauczania. Wciąż obowiązuje także zakaz organizacji wesel i konsolacji.

Czytaj też:

Są rekomendacje rządu na czas lockdownu. Dotyczą pracy zdalnej