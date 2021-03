Minister zdrowia ogłosił lockdown w całym kraju. Zmiana obostrzeń dotyczących szkół

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę o wprowadzeniu lockdownu w całym kraju. Ma on polegać na rozciągnięciu na całą Polskę obostrzeń epidemicznych, które do tej pory funkcjonowały w czterech województwach.

Zmiana dotycząca szkół

Do obowiązujących do tej pory obostrzeń wprowadzona zostanie zmiana dotycząca szkół. Uczniowie klas 1-3, którzy do tej pory w kilku województwach byli nauczani hybrydowo, będą do 9 kwietnia nauczani wyłącznie zdalnie. Oznacza to, że do zdalnej edukacji wracają wszyscy uczniowie w całej Polsce.

– Musimy wrócić do trybu nauki zdalnej w klasach I-III. Zdecydowaliśmy się na to przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie mamy okres ferii wielkanocnych. Ta nauka i tak przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii – zapowiedział Niedzielski. – Na najbliższe 3 tygodnie, do 9 kwietnia, wprowadzamy naukę zdalną. Po świętach podejmiemy najprawdopodobniej decyzję o powrocie do kształcenia hybrydowego w klasach I-III – dodał minister zdrowia.

Obowiązujące obostrzenia od soboty 20 marca

Od soboty 20 marca do piątku 9 kwietnia w całej Polsce będą zamknięte:

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych)



restauracje i bary, posiłki wydawane tylko na wynos



galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie



teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online)



kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury)



stoki narciarskie



kluby fitness i siłownie



obiekty sportowe (w tym stoki narciarskie i korty tenisowe) mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej)



sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające



kasyna.

Ponadto, uczniowie z klas I-III szkół podstawowych i starsi uczniowie będą korzystać ze zdalnego nauczania. Wciąż obowiązuje także zakaz organizacji wesel i konsolacji.

Czytaj też:

Ogólnopolski lockdown do 9 kwietnia. Rząd zamyka kina, galerie, teatry