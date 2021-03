Lockdown w całym kraju. Co z funkcjonowaniem kościołów i Wielkanocą?

Ogłoszony przez ministra zdrowia lockdown ma obowiązywać od soboty 20 marca do piątku 9 kwietnia. To oznacza, że obejmą także okres Świąt Wielkanocnych. Ministerstwo apeluje, żeby w święta ograniczyć kontakty społeczne do najbliższej rodziny. A co z funkcjonowaniem kościołów?

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od soboty 20 marca do piątku 9 kwietnia lockdown będzie obowiązywał w całym kraju. Ten okres obejmuje Święta Wielkiej Nocy. Dlatego minister zdrowia był pytany, czy w tym czasie można spodziewać się kolejnych restrykcji, na przykład zakazu przemieszczania się w nadchodzące święta. – Aktualne obostrzenia będą obowiązywały od 20 marca do 9 kwietnia. Czy to tyle? Jeśli sytuacja jeszcze się pogorszy, to będziemy się nad tym zastanawiać – wskazywał minister Niedzielski. Co z funkcjonowaniem kościołów? Minister był też pytany, czy możliwa jest zmiana dotycząca kościołów. Przypomnijmy, że kilka dni temu Adam Niedzielski przekonywał, że „ trudno w naszej tradycji kulturowej rozważać, żeby te święta odbyły się bez wizyty w kościele ".

I teraz minister potwierdził, że na razie nie przewiduje zmiany zasad dotyczących funkcjonowania kościołów. – 1 osoba na 15 metrów kwadratowych - takie mamy obostrzenie dla kościołów w całym kraju – podkreślił minister. Apel o ograniczeni aktywności w czasie świąt Na rządowych stronach pojawił się także apel o ograniczenie aktywności podczas Świąt Wielkanocnych. Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć, czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę – czytamy w nim.

