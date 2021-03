Blisko 20 proc. funkcjonariuszy policji miało lub ma COVID-19. Zatrważające informacje z KGP

Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka przekazał w środę, że do chwili obecnej 18470 policjantów oraz 3390 pracowników policji zakaziło się koronawirusem. Niestety 17 policjantów i 11 pracowników zmarło w związku z powikłaniami COVID-19. – Na szczęście 17297 policjantów i 3046 pracowników już wyzdrowiało, jednak od początku działań zakażonych koronawirusem została prawie 1/5 stanu etatowego policjantów – podał insp. Mariusz Ciarka.

Jak dodał, liczby te pokazują, że wirus nie omija mundurowych, mimo zachowywanych środków ostrożności. – Liczba zarażonych jest niestety duża. Jeszcze więcej, bo ponad 32200 policjantów było na kwarantannie. Obecnie przebywa na kwarantannie ok. 1090 funkcjonariuszy – podkreślił Ciarka.

Policyjne statystyki w trakcie pandemii. Rzecznik KGP o liczbie działań

Rzecznik KGP podał również najnowsze dane dotyczące działań policji związanych z Covid-19. Wynika z nich, że od momentu wprowadzenia stanu epidemii, funkcjonariusze wykonali ok. 6 mln 760 tys. służb związanych ze zwalczaniem koronawirusa i prawie 56 mln razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę.

Tylko ostatniej doby sprawdzili ok. 180 tys. takich osób, a w ok. 700 przypadkach stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych. Ciarka przypomniał też, że Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny może nałożyć na osoby uchylające się od kwarantanny karę pieniężną do 30 tys. zł.

– Sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa od jego chwili wprowadzenia pouczyliśmy ponad 226 tys. 150 osób, 315 tys. 853 osoby ukaraliśmy mandatem karnym, a w ponad 47100 przypadków skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu – poinformował Ciarka.

Dzienne policyjne statystyki. Mandaty, kontrole

Jak zaznaczył, ostatniej doby w związku z nieprzestrzeganiem nakazu zakrywania ust i nosa funkcjonariusze pouczyli 323 osoby, nałożyli mandat w stosunku do ponad 1816 osób, a w ponad 200 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Ostatniej doby skontrolowali, także ponad 2800 środków publicznego transportu zbiorowego, a od początku wprowadzenia obostrzeń przeprowadzili prawie 560 tys. takich kontroli. Funkcjonariusze skontrolowali również ponad 1 mln 515 tys. placówek handlowych oraz ponad 7660 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki i ponad 15400 miejsc organizacji wesel.

Autorka: Aleksandra Kuźniar