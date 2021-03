Kościoły pozostaną otwarte mimo lockdownu. Były szef GIS: To poważny błąd

W środę 17 marca Adam Niedzielski ogłosił, że soboty w całym kraju zostaną zaostrzone restrykcje w związku z coraz większą liczbą nowych zakażeń koronawirusem.



Zdaniem byłego Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzenie lockdownu zadziała tylko i wyłączni wtedy, gdy społeczeństwo zrozumie konieczność samoograniczenia się i będzie tych restrykcji przestrzegać. – Przez samoograniczanie się rozumiem konieczność znacznego zmniejszenia naszej mobilności, rezygnacji ze spotkań. Tyle że w słowach ministra zdrowia umknął jeden kluczowy fakt – mianowicie zbliżające się święta wielkanocne – tłumaczył.

Według gen. Andrzeja Trybusza rząd powinien podjąć decyzję o zamknięciu kościołów. – W mojej ocenie w sytuacji, jaką mamy, przy lawinowo rosnącej liczbie zakażonych, przy coraz bardziej niewydolnej i niedającej sobie rady z liczbą chorych służbie zdrowia bezwzględnie powinna zapaść decyzja o zamknięciu kościołów – wyjaśnił.

Były szef GIS: Nie ma żadnego problemu, by w mszach uczestniczyć zdalnie

W ocenie byłego szefa GIS milczenie ministra Niedzielskiego w tej kwestii oznacza, że on już skapitulował, że się na taki krok nie zdecyduje, a to bardzo poważny błąd. – Rozumiem wymogi tradycji, ale musimy zrozumieć, że pozostawienie świątyń otwartych może nam zafundować „nową, świecką tradycję” – zakażania się w kościołach. Tego nikt nie chce – zaznaczył.

Gen. Trybusz stwierdził, że w tak trudnym czasie epidemicznym Episkopat powinien zaapelować do wiernych, by nie brali osobiście udziału w nabożeństwach, zwłaszcza podczas nadchodzących świąt Wielkanocy. – Nie ma żadnego problemu, by w mszach uczestniczyć zdalnie i takiego stanowiska bym od kościelnych hierarchów oczekiwał. Nie łudzę się, niestety, że się doczekam. Podobnie, jak nie łudzę się, że w tej sprawie minister zdrowia zajmie jednoznaczne stanowisko. Obyśmy tego wszyscy nie musieli żałować – podsumował.

