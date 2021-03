Horban: Będziemy zachwyceni, jeśli III fala zatrzyma się poniżej średniej 30 tys. nowych zakażeń

Gościem „Porannej Rozmowy” na antenie RMF FM był prof. Andrzej Horban, szef Rady Medycznej przy premierze. Profesor był pytany, kiedy możemy spodziewać się szczytu III fali zakażeń. Przypomnijmy, że ze względu na narastającą liczbę zakażeń, minister zdrowia ogłosił od soboty 20 marca lockdown w całej Polsce.

– Trudno jest mi powiedzieć co do dnia i godziny. Na pewno przełamanie będzie w ciągu dwóch, czterech, pięciu tygodni – stwierdził. – Albo na początku kwietnia, albo w połowie kwietnia – dodał.

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek pytał też, że skoro realistycznie za około miesiąc spodziewany jest szczyt trzeciej fali epidemii koronawirusa, to kiedy wrócimy do niższych poziomów zakażeń. – Sprawdziliśmy, jeśli to byłoby analogicznie do fali jesiennej, to zejście do poziomu poniżej 10 tys. zakażeń od rekordu zajęło miesiąc. Czy teraz też można się spodziewać takiego okresu? – dopytywał dziennikarz.

– Tak, bardzo podobnie będzie – mówił Horban. – To jest ten rząd wielkości. Tu wchodzi jeszcze jeden pozytywny czynnik, który może przyśpieszyć o tydzień, a mianowicie warunki atmosferyczne. Wyjdziemy na dwór, dłuższy czas operowania słońca, nie będziemy się kisić w norach, w pomieszczeniach biurowych. To tez wpływa – podkreślał.

Szczyt III fali może sięgnąć nawet 40-50 tys. przypadków dziennie

Na koniec Mazurek dopytywał, ile będzie wynosił szczyt liczby zachorowań.

– Jeśli będziemy liczyć średnią tygodniową, bo wydaje się to uczciwe, to bylibyśmy zachwyceni, gdyby fala zatrzymała się poniżej 30 tys. nowych zakażeń – przyznał

– To jest koszmar, to oznacza, ze rekordy dziennie wynosiłyby po 40-50 tys.? – dopytywał Mazurek

– Ale należy to liczyć ze względu na średnią tygodniową. To wynika ze sposobu przygotowania systemu ochrony medycznej – przyznał Horban. – Nam chodzi o to, żeby chorzy dostali opiekę medyczną na tyle, na ile się da – dodał.

Prof. Horban, który jest także zastępcą dyrektora ds. medycznych w wojewódzkim szpitalu zakaźnym w Warszawie, przekonywał, że leczenie chorych na COVID-19 jest bardzo trudne. – Wymaga doświadczonego personelu medycznego. Na szczęście to doświadczenie już mamy, bo to III fala, liczymy chorych od roku. Jest dużo lepsza sytuacja niż na początku – dodał.

