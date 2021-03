Możliwe roszady w terminach szczepień. Dworczyk podał szczegóły

Michał Dworczyk w trakcie konferencji zorganizowanej w czwartek 18 marca przypomniał, że właśnie tego dnia ruszyła rejestracja dla seniorów z grupy wiekowej 67-68 lat. – Mamy nieco mniejsze zainteresowanie rejestracją na szczepienia w tych dwóch rocznikach (1952-1953) – jest to związane z informacjami na temat szczepionki AstraZeneca, które pojawiają się w mediach. Postaramy się rozwiewać wątpliwości – dodał.

Szczepienia w Polsce. Kiedy rejestracja kolejnych grup?

Już 22 marca ruszy rejestracja dla osób w wieku 65-66 lat. Jeżeli w tym przypadku również zaobserwowane zostanie mniejsze zainteresowanie szczepionką, to szef KPRM nie wyklucza poszerzenia rejestracji o kolejne roczniki. – 25 marca uruchomimy uzupełniającą rejestrację dla seniorów w wieku 70+ – przypomniał. – Nasz cel kwartalny już osiągnęliśmy – zaszczepiliśmy 3 mln Polaków pierwszą dawką szczepionki. Do końca miesiąca powinniśmy przekroczyć go o 20 proc. – stwierdził.

Na konferencji pojawił się również prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak. Nawiązując do faktu, że wiele państw wstrzymuje stosowanie szczepionki AstraZeneca przypomniał, że Europejska Agencja Leków (EMA) pozytywnie oceniła jego skuteczność, jakość i bezpieczeństwo.

Cessak zaznaczył również, że jak do tej pory w szerokiej populacji potwierdzono 98 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z których większość miało łagodny przebieg. – Tylko 2 proc. tych niepożądanych działań było ciężkich – dodał. Podkreślił przy tym, że opisywane w mediach incydenty zatorowo-zakrzepowe wystąpiły „u bardzo małej liczby zaszczepionych pacjentów” .

