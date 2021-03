Narodowy Program Szczepień. Konferencja szefa KPRM Michała Dworczyka

15:01 Zakończyła się konferencja szefa KPRM Michała Dworczyka. 15:00 - Jeśli ktoś nie przyszedł na szczepienie, to teraz musi się liczyć z tym, że będzie czekał dłużej - wskazał, dopytywany, co z osobami, które zrezygnowały z przyjęcia preparatu firmy AstraZeneca. 14:59 Dworczyk pytany o nadmiarowe zgony zalecił, by pytania kierować do szpitali. 14:58 Jak wiele osób nie przychodzi na szczepienia preparatem firmy AstraZeneca? - Dane na sobotę pokazują, że absencja sięgała 70 proc. Danych z kolejnych dni nie mamy - powiedział Dworczyk. 14:56 Dworczyk pytany był m.in. o termin szczepienia pracowników służb mundurowych. Jak wskazał, mają się one rozpocząć w tym tygodniu. 14:55 Rozpoczęła się runda pytań od dziennikarzy. 14:54 Dworczyk zachęca do zapisywania się na szczepienia poprzez stronę internetową lub kontakt telefoniczny. 14:52 - Wczoraj przekazaliśmy informację, że pracownicy służby zdrowia będą szczepić w Głównej Kwaterze NATO. To tylko 3,5 tys. szczepionek firmy AstraZeneca. Współpraca i bycie sojusznikiem to nie tylko branie, ale i dawanie - powiedział Dworczyk, odnosząc się do zarzutów, że Polska oddaje szczepionki, których brakuje w naszym kraju. 14:51 - Od wtorku 23 marca ruszają zapisy kolejnej grupy wiekowej (roczniki 1957-1961). W czwartek 25 marca wznowione będą też zapisy dla seniorów powyżej 70 lat - przypomina Dworczyk. 14:49 - Od północy zarejestrowało się 345 tys. osób, które od 22 marca są dopuszczone do zapisów - stwierdził. Jak dodał, rejestruje się wyraźnie mniej osób, co może być związane z obawami przed szczepionką firmy AstraZeneca. 14:48 - Apelujemy o rejestrowanie się na szczepienia, w tym preparatem AstraZeneca - mówi Dworczyk. - Niektóre kraje uległy panice, ale teraz wracają do szczepień - dodaje. 14:47 Rozpoczęła się konferencja szefa KPRM Michała Dworczyka. 14:45 W oczekiwaniu na konferencję Michała Dworczyka, transmitowana jest konferencja wojewody małopolskiego, który podkreśla, że sytuacja w regionie jest bardzo poważna i przedstawia się podobnie do rekordów, jakie obserwowane były w trakcie drugiej fali pandemii. 14:41 Wszystko wskazuje na to, że godzina konferencji prasowej będzie nieco inna. Koordynator programu szczepień Michał Dworczyk spóźnia się na spotkanie z mediami. 14:35 Od kilku tygodni świat żyje wątpliwościami wokół preparatu firmy AstraZeneca. Choć Europejska Agencja Leków zapewnia, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, zaufanie do produktu gwałtownie spadło. Także w Polsce zdarzają się sytuacje rezygnowania ze szczepienia tym preparatem. Jak rząd odpowie na to wyzwanie? 14:30 Planowana godzina rozpoczęcia konferencji to 14:40.

Przypomnijmy, że od soboty 20 marca obowiązuje ogólnopolski lockdown. Powodem zamknięcia wielu branż i licznych ograniczeń jest pogarszająca się sytuacja pandemiczna w naszym kraju. W poniedziałek 22 marca Ministerstwo Zdrowia podało, że minionej doby odnotowano 14 578 nowych zakażeń koronawirusem i 65 ofiar śmiertelnych (54 pacjentów miało choroby współistniejące, a 11 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19). Dla porównania w poniedziałek 15 marca resort informował o ponad 10 tys. nowych przypadków koronawirusa.

Trudna sytuacja pandemiczna uwidacznia się także w danych dotyczących wykorzystania w szpitalach sprzętu przeznaczonego dla pacjentów z COVID-19. Minionej doby odnotowano bowiem gwałtowny wzrost liczby łóżek zajętych przez chorych na COVID-19. Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że liczba ta zwiększyła się o ponad tysiąc.

Narodowy Program Szczepień

Z danych MZ wynika ponadto, że w naszym kraju wykonano 5 026 182 szczepienia – 3 242 462 to szczepienia pierwszą dawką, a 1 783 720 drugą. Decyzją rządu przyspieszono także rejestrację na szczepienia kolejnych grup wiekowych.

Obecnie trwają zapisy na szczepienia seniorów w wieku 67 i 68 lat. W poniedziałek 22 marca rozpoczęła się z kolei rejestracja seniorów z roczników 1955-1956. Natomiast już od wtorku, 23 marca ruszy rejestracja dla roczników 1957-1961. W czwartek 25 marca wznowione będą też zapisy dla seniorów powyżej 70 lat.

