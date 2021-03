Horban: Przy ponad 30 tys. zakażeń całkowite zamknięcie kraju realne od niedzieli. Wraz z kościołami

Gościem „Wydarzeń” na antenie „Polsat News” był profesor Andrzej Horban, szef rady medycznej przy premierze. – Jeśli przekroczymy 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem to rzeczywiście pora zacząć się bać. Trzeba zrobić wszystko, żeby tej liczby nie przekraczać – mówił ekspert. – Obawiam się, że będzie to w tym tygodniu lub w przyszłym – dodał. Ekspert przed wprowadzeniem nowych obostrzeń w wypadku przekroczenia średniej 30 liczby tys. zachorowań ostrzegał już w zeszłym tygodniu.

Horban był pytany, czy to oznacza, że trzeba będzie „zamknąć Polskę w całości”, czyli ogłosić całkowity lockdown kraju.

– Właściwie jesteśmy tego bardzo bliscy. Zaczynamy na ten temat bardzo poważnie rozmawiać – przyznał szef rady medycznej przy premierze. – Dwa tygodnie temu wprowadziliśmy obostrzenia w dwóch województwach narażonych na wzrost liczby chorych. Ona po dwóch tygodniach przestała rosnąć w dramatyczny sposób – dodał.

Zamknięte będą też Kościoły

Prowadząca rozmowę Dorota Gawryluk dopytywała, czy już od niedzieli wszystko może być zamknięte. – S cenariusz jest taki możliwy zawsze – mówił Horban. – Jeśli w środę czy czwartek zbliżymy się do liczby wyraźnie przekraczającej 30 tysięcy zakażeń, to wówczas będzie nie tylko potencjalny, ale i realny scenariusz – ocenił ekspert.

Prowadząca dopytał o ewentualne zamknięcie kościołów. Wcześniej minister zdrowia oceniał, że w naszej tradycji kulturowej trudno to rozważać na Wielkanoc. – Jeżeli będzie całkowite zamknięcie, to kościoły też będą zamknięte – zapowiedział profesor. – My walczymy o życie ludzkie, nie o wszystkiego rodzaju przyjemności. Nie chcemy zahamować ludziom przyjemności, wolności jakiejkolwiek. Ale walczymy wprost o ludzkie życie – dodał.

Ekspert ocenił też, że pod koniec maja „zaczniemy kierować się w kierunku normalności”.

Czytaj też:

Szykują się jeszcze większe restrykcje? Rzecznik rządu nie wyklucza takiego scenariusza