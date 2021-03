„Z uwagi na ciężki stan męża bardzo nam zależało”. Ślub na oddziale covidowym w Gdańsku

Szpitale Pomorskie opublikowały na Facebooku niezwykłe podziękowania, których autorami są młodzi małżonkowie. Kobieta, która chce pozostać anonimowa, dziękuje za umożliwienie zawarcia ślubu na terenie Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.

„Z uwagi na ciężki stan męża bardzo nam zależało, żeby odbyło się to możliwe najszybciej. Tym bardziej dziękujemy, że nastąpiło to w bardzo krótkim czasie. Przy okazji bardzo chcemy podziękować całemu personelowi za pomoc, bez tych osób na pewno by się to nie udało” – czytamy dalej.