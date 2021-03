Żłobki i przedszkola zamknięte? Rząd rozważa wprowadzenie nowego obostrzenia

Dodatkowe obostrzenia to już pewnik. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, dokładną listę nowych restrykcji poznamy w czwartek 25 marca. – Musimy zdusić III falę koronawirusa, dlatego w najbliższym czasie będziemy wdrażać kolejne rygory, obostrzenia, które będą obowiązywały przez dwa tygodnie – tydzień przed świętami i tydzień po świętach. Mam nadzieję, że to doprowadzi nie tylko do zmniejszenia liczby hospitalizacji, ale także doprowadzi do zduszenia trzeciej fali, z którą się dziś mierzymy, ale na którą na szczęście mamy skuteczną odpowiedź, jaką jest szczepionka – zapowiedział.

Zamknięte żłobki i przedszkola?

Nie wiadomo jednak, o jakie dokładnie obostrzenia chodzi. Ze spekulacji medialnych wynika, że pod uwagę brane jest zamknięcie branż, które już w przeszłości były zamykane z powodu pandemii, a teraz działają. Chodzi o usługi kosmetyczne, czy fryzjerskie.

Jak jednak donosi Wirtualna Polska, podczas środowej wieczornej narady ma być również rozważane zamknięcie żłobków i przedszkoli. Takie rozwiązanie także pamiętamy z ubiegłego roku. Jeśli takie ograniczenie zostanie wprowadzone, ma ono nie dotyczyć dzieci medyków i pracowników służb – czytamy.

Rekord zakażeń koronawirusem w Polsce

W środę padł dobowy rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło29 978 nowych przypadków, zmarło 575 osób.

