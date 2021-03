Kontrole policji w domach podczas świąt? Mariusz Ciarka zabrał głos

Z informacji przekazanych przez rzecznika KGP wynika, że w ciągu ostatniej doby policja wystawiła na terenie całego kraju 3 tys. 271 mandatów karnych, 625 pouczeń oraz skierowali 407 wniosków o ukaranie do sądu. Kontrole przeprowadzono w ponad 8 tys. 800 placówkach handlowych, 66 miejscach, w których organizowano wesele oraz 40 obiektach, gdzie odbywały się dyskoteki.

– W skali całego kraju coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i stosuje się do przepisów. Koronawirus dotknął już wielu ludzi i ich rodziny, w związku z tym ta samodyscyplina jest coraz większa. Z drugiej strony długi okres pandemii spowodował, że wiele osób się do niej przyzwyczaiło i poluzowało sobie tryb życia. Na szczęście takich przypadków wciąż nie jest dużo – tłumaczył Mariusz Ciarka.

Ciarka: Sądy skazują ludzi za niestosowanie się do obostrzeń

Przedstawiciel policji zaznaczył, że w zdecydowanej większości przypadków sądy skazują ludzi za niestosowanie się do obostrzeń. – Pojedyncze sprawy są umarzane najczęściej z powodów formalnych i to o nich jest głośno w mediach, co tworzy u niektórych fałszywe wrażenie, że np. nie trzeba nosić maseczek. W październiku przeprowadzono nowelizację tzw. przepisów covidowych, która w zasadzie zlikwidowała jakąkolwiek dyskusję na ten temat. To są podstawy prawne określone w ustawach, więc tłumaczenie, że na podstawie rozporządzenia nie można karać, nie ma już zastosowania – wyjaśnił.

Będą policyjne kontrole podczas świąt?

Rzecznik KPG podkreślił, że podczas zbliżających się świąt wielkanocnych oprócz typowego dla tego okresu sprawdzania trzeźwości kierowców, policja będzie mocniej kontrolować środki transportu publicznego. Ponadto będziemy reagować w miejscach, gdzie będzie gromadziła się większa liczba osób, np. w celu spożywania alkoholu. – W trakcie świąt wielkanocnych nie będziemy prowadzić wyrywkowych kontroli w domach. Natomiast w przypadku zgłoszeń trzeba liczyć się z tym, że policjanci będą reagować – zapowiedział w rozmowie z Onetem Mariusz Ciarka.

„Bez taryfy ulgowej dla kościołów”

Rzecznik Komendanta Głównego Policji zapewnił, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej i policja będzie reagować również w przypadku łamania obowiązujących restrykcji w kościołach. – Staramy się też oddziaływać prewencyjnie. Praktycznie we wszystkich miejscowościach, gdzie są kościoły, policjanci prowadzą wcześniej rozmowy z proboszczami i administratorami tych obiektów religijnych i tłumaczą, żeby zwracali uwagę na przestrzeganie zasad, zapewniali środki dezynfekujące, a w przypadku braku dyscypliny zwracali uwagę swoim parafianom – stwierdził.

