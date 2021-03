Kiedy nowe obostrzenia? Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

„O 11:00 odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotycząca nowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego” – poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

O tym, że nowe obostrzenia poznamy w czwartek, mówili od dwóch dni premier i szef KPRM Michał Dworczyk. – Musimy zdusić III falę koronawirusa, dlatego w najbliższym czasie będziemy wdrażać kolejne rygory, obostrzenia, które będą obowiązywały przez dwa tygodnie – tłumaczył podczas środowej wizyty w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach szef rządu.

Co rekomenduje Rada Medyczna?

W środę wieczorem zebrała się Rada Medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim. Eksperci medyczni doradzali rządowi, na jakie restrykcje powinien postawić, aby powstrzymać trzecią falę COVID-19 w Polsce. O dyskusji z udziałem specjalistów opowiedziała w rozmowie z PAP członkini Rady, prof. Magdalena Marczyńska.

Zamknięte salony fryzjerskie?

Jak wskazała, eksperci byli zgodni, że konieczny jest mocniejszy lockdown. Na czym miałby polegać? Zdaniem profesor, przesądzone jest już zamknięcie „dużych sklepów i salonów usługowych”. To oznaczałoby m.in. zawieszenie pracy fryzjerów i kosmetyczek oraz sklepów budowlanych.

Ze słów Marczyńskiej wynika, że nie było zgody co do tego, co zrobić ze żłobkami i przedszkolami. Jak tłumaczyli specjaliści, obecnie jest coraz więcej zakażeń wśród dzieci, co wskazywałoby, że powinny one przestać się spotykać w placówkach przedszkolnych, by chronić w ten sposób swoich najbliższych.

Jak nieoficjalnie informowaliśmy w środę, rząd ponownie przygląda się także godzinom dla seniorów, które zostały zniesione kilka miesięcy temu.

Co z kościołami na Wielkanoc?

Z sygnałów, które docierają ze strony rządu wynika, że nie jest planowane zamknięcie kościołów w okresie wielkanocnym, choć za takim rozwiązaniem opowiada się w sondażu „Wprost” połowa Polaków. W środę Episkopat wydał wspólny dokument z ministrem zdrowia, w którym przekazano wytyczne dla księży i wiernych. Wcześniej duchowni spotkali się z rządzącymi, by wynegocjować kompromis ws. pozostawienia otwartych świątyń.

