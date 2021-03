Konferencja premiera i ministra zdrowia. Nowe obostrzenia w Polsce

Konferencja premiera i ministra zdrowia. Najważniejsze informacje:

12:01 Zakończyła się konferencja Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego. Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl. 11:59 Co z zasiłkiem opiekuńczym?



- Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał tym osobom, które będą musiały zostać z dziećmi (w domach - red.). Będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach - przekazał Mateusz Morawiecki. 11:58 Co z niedzielami handlowymi?



-- Nie dyskutowaliśmy o kwestii niedziel handlowych i (wprowadzaniu - red.) zmian w tym zakresie - odpowiedział krótko Mateusz Morawiecki. 11:57 Premier o pracy zdalnej



- Cała administracja publiczna, wszędzie, gdzie jest to możliwe, zostanie na najbliższe dwa tygodnie skierowana na pracę zdalną - powiedział premier. Mateusz Morawiecki podkreślił, że każda mobilność generuje możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. 11:52 Czy jest szansa, że jeżeli Polacy wykażą się solidarnością i będą przestrzegać obostrzeń, to wprowadzone przez rząd regulacje będą ostatnimi tak rygorystycznymi?



- Głęboko wierzę, ale mam też analizy ze strony ekspertów, które mówią o tym, że właśnie teraz jesteśmy w momencie, kiedy przyspieszający proces szczepień może doprowadzić do tego, że będziemy osiągali tę tzw. odporność zbiorową. To może otworzyć nowe perspektywy - powiedział Mateusz Morawiecki. 11:47 Mateusz Morawiecki podkreśla i dziękuje pracownikom medycznym za pracę, którą wykonują. Apeluje o solidaryzowanie się z tą grupą i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. 11:42 Czy rozważane jest wprowadzanie stanu klęski żywiołowej?



- Wszystko oczywiście dla dobra obywateli, aby ratować sytuację służby zdrowia. Nie wykluczamy żadnego scenariusza, gdyby po dwóch tygodniach miało być gorzej - powiedział Mateusz Morawiecki. 11:40 Komentarz ministra zdrowia do egzotycznych wyjazdów w dobie pandemii



- Uważam, że jest to głęboko ryzykowne, w pewnym sensie niestosowne wobec tej części społeczeństwa, która bierze na siebie ciężar walki z COVID-em. Mogę apelować o postawę solidarności, postawę fair play - powiedział Adam Niedzielski. 11:37 Adam Niedzielski wskazał, że rygory obowiązujące w kościołach zostały zaostrzone.



Sekretarz KEP i Niedzielski wydali wspólne oświadczenie. Chodzi o liczbę wiernych na mszy 11:34 Teraz czas na pytania od dziennikarzy. 11:32 Minister zdrowia apelował do pracodawców o wprowadzenie w zakładach pracy zdalnej. 11:31 - Namawiamy do spędzenia świąt w wąskim gronie domowników - powiedział Adam Niedzielski. 11:31 Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności. 11:30 Co z przedszkolami i żłobkami?



Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).



Rodzice będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego. 11:29 Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce. 11:29 Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób. 11:28 Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 m2 zostaną zamknięte.



Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.



Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób:

- 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,

- 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2. 11:27 - Od soboty wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa. Będą obowiązywały przez najbliższe dwa tygodnie - powiedział Adam Niedzielski. 11:24 Minister przekazał, że w ciągu najbliższych dni liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 wzrośnie do 38 tys. 11:23 - Obecnie mamy 36 231 łóżek dla pacjentów z COVID-19, czyli o ponad 6 tys. zwiększyliśmy, w stosunku do 15 marca, bazę łóżkową - przekazał Adam Niedzielski. 11:22 - Najważniejszym zagadnieniem w tej chwili jest baza łóżkowa, zapewnienie miejsc, gdzie możemy leczyć pacjentów - kontynuował minister zdrowia. 11:20 Województwo warmińsko-mazurskie jest z kolei bardzo dobrym przykładem na to, jak działają obostrzenia - zaznaczył Adam Niedzielski. 11:19 Województwo śląskie i mazowieckie Adam Niedzielski wymienił jako te, w których sytuacja jest najpoważniejsza. 11:18 - W kolejnych tygodniach, co najmniej dwóch tygodniach, będziemy obserwowali dalsze zwiększanie liczby zachorowań, a co za tym idzie, liczby hospitalizacji - przekazał szef resortu. 11:17 - Niestety ta ewolucja wirusa i pojawienie się mutacji brytyjskiej działa nie tylko w kierunku większej „zakażalności”, ale także większej liczby hospitalizacji - powiedział minister zdrowia. 11:16 Głos zabiera Adam Niedzielski. 11:15 - Zbliżają się święta Wielkanocy - powiedział Mateusz Morawiecki i zaapelował, aby Polacy spędzili je w wąskim gronie. 11:14 - W tej chwili potrzebujemy narodowej solidarności - powiedział Mateusz Morawiecki i zaapelował do opozycji, aby nie zaogniała sytuacji. 11:13 - Czasami musimy luzować, a czasami zaostrzać rygory dostępności do poszczególnych usług - powiedział Mateusz Morawiecki i dodał, że ludzie to rozumieją. 11:12 - Za chwilę przedstawimy kolejne obostrzenia. Wszystkie trudne decyzje są na ten moment konieczne - stwierdził Mateusz Morawiecki. 11:10 - Naszą podstawową i jedyną bronią są szczepionki - podkreślił Mateusz Morawiecki. Premier zapowiedział, że w czwartek odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej. Zaznaczył także, że "jedynym wąskim gardłem" procesu szczepień jest dostępność preparatów. 11:08 - Polska znajduje się dzisiaj w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. Musimy to otwarcie powiedzieć i przyznać - powiedział Mateusz Morawiecki. - Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia - kontynuował premier. 11:08 Rozpoczyna się konferencja Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego. 11:07 W ciągu doby wykonano ponad 102,5 tys. testów na obecność koronawirusa.



twitter.com 11:04 – Musimy zdusić III falę koronawirusa, dlatego w najbliższym czasie będziemy wdrażać kolejne rygory, obostrzenia, które będą obowiązywały przez dwa tygodnie – tłumaczył podczas środowej wizyty w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach Mateusz Morawiecki.



Nowe obostrzenia na dwa tygodnie. Premier: Musimy zdusić III falę 11:02 Wciąż czekamy na rozpoczęcie konferencji premiera i ministra zdrowia. 10:55 W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys dla „Wprost” respondentów zapytano, czy uważają, że na czas lockdownu kościoły i inne miejsca kultu powinny zostać zamknięte.



Sondaż „Wprost”. Czy kościoły powinny zostać zamknięte? Polacy podzieleni 10:48 Ostatnie dni przyniosły wzrost zakażeń koronawirusem, przez co w przestrzeni publicznej pojawiły się apele o zamknięcie kościołów, szczególnie w okresie świąt wielkanocnych.



Sekretarz KEP i Niedzielski wydali wspólne oświadczenie. Chodzi o liczbę wiernych na mszy 10:41 Ministerstwo Zdrowia w mediach społecznościowych zamieściło grafikę o preparacie firmy AstraZeneca. Resort przekonuje, że stosowanie szczepionki jest bezpieczne.



twitter.com 10:34 Mamy 34 151 nowych przypadków koronawirusa – podało Ministerstwo Zdrowia w czwartek 25 marca. To najwyższa dobowa liczba zakażeń od początku pandemii w Polsce.



Padł rekord zakażeń. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia 10:32 Czy władze zdecydują się na powrót tzw. godzin dla seniorów?



Rząd wprowadzi kolejne obostrzenia. Szykuje się powrót tzw. godzin dla seniorów? 10:25 Są już najnowsze dane o zajętych łóżkach i respiratorach przez pacjentów z COVID-19.



Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów 10:20 Zgodnie z zapowiedziami konferencja prasowa, w której udział wezmą premier i minister zdrowia, ma rozpocząć się o godz. 11:00.



twitter.com

– Musimy zdusić III falę koronawirusa, dlatego w najbliższym czasie będziemy wdrażać kolejne rygory, obostrzenia, które będą obowiązywały przez dwa tygodnie – tłumaczył podczas środowej wizyty w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach Mateusz Morawiecki. Tego samego dnia w godzinach wieczornych zebrała się Rada Medyczna. Eksperci doradzali, na wprowadzenie jakich dodatkowych restrykcji powinien zdecydować się rząd, aby powstrzymać rozwój epidemii w Polsce. O dyskusji z udziałem specjalistów opowiedziała w rozmowie z PAP członkini Rady, prof. Magdalena Marczyńska.

Nowe obostrzenia. Co ze sklepami i zakładami fryzjerskimi?

Zdaniem profesor, przesądzone jest już zamknięcie „dużych sklepów i salonów usługowych”. To oznaczałoby m.in. zawieszenie pracy fryzjerów i kosmetyczek oraz sklepów budowlanych. Jak nieoficjalnie w środę informował „Wprost”, rząd ponownie przygląda się także godzinom dla seniorów, które zostały zniesione kilka miesięcy temu.

Koronawirus w Polsce. Przedszkola i żłobki zostaną zamknięte?

Kolejną kwestią poruszoną przez ekspertów podczas Rady Medycznej była możliwość zamknięcia żłobków i przedszkoli. Ze słów Marczyńskiej wynika, że nie było zgody co do ostatecznego rozwiązania.

Co z kościołami?

Z powodu zbliżających się świąt wielkanocnych pojawia się także pytanie o to, jakie restrykcje będą obowiązywały w miejscach kultu w tym szczególnym dla osób wierzących czasie. W środę Episkopat wydał wspólny dokument z ministrem zdrowia, w którym przekazano wytyczne dla księży i wiernych. Wcześniej duchowni spotkali się z rządzącymi, by wynegocjować kompromis ws. pozostawienia otwartych świątyń.

Sondaż „Wprost”. Czy kościoły powinny zostać zamknięte?

Z badania przeprowadzonego przez United Surveys dla „Wprost” wynika, że 50,4 proc. respondentów uważa, że na czas lockdownu kościoły i inne miejsca kultu powinny zostać zamknięte. Przeciwnego zdania jest 45,2 proc. badanych, a 4,4 proc. nie ma stanowiska w tej sprawie.

Czytaj też:

Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów