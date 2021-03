Rząd ogłosił nowe obostrzenia na Wielkanoc. Wiadomo już, co z kościołami i świętami z rodziną

W czwartek 25 marca premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, ogłosili nowe obostrzenia epidemiczne, które będą obowiązywać od soboty 27 marca do piątku 9 kwietnia. To oznacza, że nowe obostrzenia będą obowiązywać również w trakcie świąt wielkanocnych.

Obostrzenia zostały wprowadzone w związku z gwałtownym wzrostem nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło ponad 34 tysiące nowych zakażeń.

– Polska dziś znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. Napór 3. fali koronawirusa jest bardzo silny – mówił premier. – Wszystkie trudne decyzje są na ten moment konieczne – podkreślił.

Kościoły pozostaną otwarte na Wielkanoc, ale wprowadzono nowy limit wiernych

Adam Niedzielski zapowiedział, że kościoły pozostaną otwarte. Zmieni się natomiast dotychczasowy limit wiernych, którzy mogą brać udział w nabożeństwach. Nowy limit wynosi jedną osobę na 20 metrów kwadratowych. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Takiej decyzji można było się spodziewać po tym, jak w środę Episkopat wydał wspólny dokument z ministrem zdrowia, w którym przekazano wytyczne dla księży i wiernych. Wcześniej duchowni spotkali się z rządzącymi, by wynegocjować kompromis ws. pozostawienia otwartych świątyń.

Czy na święta można pojechać do rodziny?

Rząd nie zdecydował się na wprowadzenie zakazu przemieszczania się. Dlatego wyjazdy na święta są dozwolone, chociaż władze apelują o maksymalne ograniczenie kontaktów społecznych.

– Zbliżają się święta Wielkanocy. Apeluję, żebyśmy święta spędzili w wąskim gronie. To trudny apel, bo święta zwiastują nadzieję, radość – mówił premier.

– Namawiamy do spędzania tych świat w wąskim gronie domowników, zachowując zasady bezpieczeństwa – dodawał minister zdrowia.

Jednak zapowiedziano, ze nie będą to twarde zasady, a zdecydowany apel. Utrzymane zostały dotychczasowe obostrzenia dotyczące odwiedzin u rodziny i znajomych. Przypomnijmy, oznacza to, że oprócz domowników w miejscu zamieszkania może przebywać do pięciu osób. W ten limit nie wliczają się osoby zaszczepione.

