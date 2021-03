Przewodniczący Episkopatu: Otwarte kościoły niezwykle ważne. Transmisje nie zastąpią Eucharystii

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce rząd wprowadził nowe obostrzenia, w tym zaostrzył limit wiernych, którzy mogą brać udział w uroczystościach religijnych. Teraz mówi o maksymalnie 1 osobie na 20 metrów kwadratowych powierzchni świątyni. Minister zdrowia Adam Niedzielski i sekretarza generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński wydali też wspólny komunikat, w którym zaapelowali o przestrzeganie obostrzeń.

Abp. Gądecki apeluje o przestrzeganie obostrzeń

Swój apel w tej sprawie wystosował też przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki.

„ Obchody Wielkiego Tygodnia, kończące się Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, to – dla nas katolików i innych chrześcijan na całym świecie – najważniejsze święta. Kolejny już raz będziemy obchodzić je w okolicznościach pandemii ” – pisze Gądecki. „ W związku z rosnącą liczbą zachorowań mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych ” – wzywa.

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych – czytamy w wydanym apelu.

Przewodniczący KEP: Transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii

Arcybiskup prosi osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, „aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne”.

Jednak nie widać szczególnego zachęcenia do tej formy modlitwy. „ Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów ” – czytamy w apelu.

Przewodniczący KEP podkreśla, jak ważne jest pozostawienie otwartych kościołów. „Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia” – czytamy .

O kształcie uroczystości zadecydują poszczególni biskupi, a o sposobie liczenia wiernych – proboszczowie

Apel abp. Gadeckiego przedstawiał na konferencji prasowej rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak. Dziennikarze pytali go, m.in. o to, czy Episkopat polecił proboszczom jakiś wspólny system liczenia wiernych, który umożliwi przestrzeganie limitów wiernych. Ks. Gęsiak stwierdził w odpowiedzi, że przestrzeganie limitu leży w gestii proboszczów poszczególnych parafii, którzy najlepiej wiedza, jaki sposób liczenia można zastosować w ich konkretnej parafii.

– To, w jaki sposób zostanie przeprowadzona kontrola, zależy od gospodarza miejsca. Nie ma wspólnej metodologii – mówił.

Rzecznik był też pytany, czy Episkopat przygotował jednolite zalecenia dotyczące tego, jak ze względu na pandemię mają wyglądać uroczystości Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Zasady dot. organizacji wielkanocnych uroczystości Episkopat wysłał do biskupów, ale rzecznik KEP nie chciał o nich szczegółowo mówić. – Wytyczne odnośnie liturgii zostały przygotowane i rozesłane do diecezji – stwierdził. – Episkopat nie jest jakimś super rządem. Każdy biskup decyduje sam o tym co zrobi – podkreślił.

Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnej spowiedzi online. – Watykan wielokrotnie zabierał głos w tej sprawie. Nie ma żadnej możliwości, żeby spowiedź przeprowadzić droga elektroniczną – stwierdził. – Natomiast to, jak kwestia spowiedzi zostanie rozwiązana w każdym kościele, zależy od poszczególnych parafii – dodał.

Policja nie będzie masowo kontrolować kościołów

O możliwość kontroli limitów osób w kościołach podczas Wielkanocy był pytany Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk na wcześniejszej konferencji prasowej w MSWiA. Podkreślił, że najważniejsze restrykcje wprowadzane są w okresie ważnych dla większości Polaków świąt.

– J ako policja liczymy bardzo mocno na odpowiedzialność duchownych i wiernych – mówił. – Natomiast nie mamy w zwyczaju kontroli doraźnych w świątyniach. Nigdy takiej potrzeby nie było. Natomiast każdorazowo reagowaliśmy na sygnały o łamaniu obostrzeń i absolutnie nie było żadnych taryf ulgowych. Gdy mieliśmy informacje, były sprawdzane, tak będzie też teraz – deklarował Szymczyk.

