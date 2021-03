„Świeży udar w bagażniku prywatnego auta”. Dramatyczna relacja ratownika medycznego

„Jest tak źle, że czyjaś babcię (z objawami świeżego udaru) trzeba było zapakować do auta w zabudowie combi, gdzieś, gdzie zazwyczaj przewozi się ziemniaki i trójkąt ostrzegawczy, by dowieźć ją do miejsca w którym wylądował śmigłowiec” – donosi za pośrednictwem mediów społecznościowych ratownik wrocławski medyczny. Jego zdaniem system ochrony zdrowia już teraz jest niewydolny. A zgodnie z wszystkimi zapowiedziami rządzących, szczyt trzeciej fali dopiero przed nami. W swoim gorzkim wpisie ratownik stwierdza, że na szczeblu centralnym zarządzają „idioci i debile, których totalnie nie obchodzi, co się z Wami stanie”.

„Nie wierzę że nie można było zrobić więcej. Po prostu nie wierzę że zima zaskoczyła drogowców” – pisze dalej Świtała i wylicza, czego nie dopilnowali rządzący. Wymienia otwarte świątynie, brak centralnej bazy z wolnymi miejscami dla pacjentów, nieuwzględnienie przy szczepieniach mieszkających w Polsce obcokrajowców, kwestię egzaminów specjalizacyjnych i braków kadrowych, pozostawienie tej samej liczby zespołów ratownictwa medycznego.

Kilkanaście godzin w karetce, deja vu z ubiegłego roku

O dramatycznej sytuacji donosi też Paweł Reszka, autor reportaży o polskich medykach. Pisze o rzuceniu wszystkich sił do walki z COVID-19, przy jednoczesnym odpuszczeniu innych chorób. Podaje przykład pacjentki, która w karetce spędziła kilkanaście godzin. Jeden zespół odebrał ją z domu o 19:18, o 7 rano przekazał drugiemu, a na oddziale kobieta znalazła się dopiero koło 11. W rozmowie z dziennikarzem dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” podkreślał, że takiej presji na zespoły karetek nie było jeszcze nigdy. Sam Reszka pisze o „deja vu” i przypomina sytuację z jesieni ubiegłego roku. Dodaje jedynie, że tym razem inna jest skala zjawiska.

