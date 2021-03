MZ ma nietypowy pomysł na transportowanie pacjentów. Mówił o tym Kraska

Wiceszef resortu zdrowia zwracał uwagę w Polsat News, że w trzeciej fali pandemii jest zdecydowanie więcej pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, niż w poprzednich falach. – Także bardzo niepokojącym faktem jest to, że tak dużo osób, niestety, trafia (do szpitala) w ciężkim stanie, dużo osób wymaga interwencji na oddziale intensywnej terapii, wymaga podłączenia do respiratorów – podkreślił Kraska.

Koronawirus w Polsce. Trudna sytuacja na Śląsku

Wiceminister mówił też o trudnej sytuacji na Śląsku, wskazując m.in. na zużycie tlenu w szpitalach. – W tym szczytowym okresie drugiej fali na jesieni, dzienne największe zapotrzebowanie na ciekły tlen to było 30 tys. kg. W tej chwili jest to dwukrotnie więcej. Czyli widzimy, że tych pacjentów nie tylko przybywa, ale także zapotrzebowanie na tlen rośnie – mówił.

– Dlatego uruchamiamy szpital tymczasowy na lotnisku w Pyrzowicach. Jeżeli taka potrzeba zaistnieje, to mamy opracowany plan, że ten szpital będzie miejscem, gdzie będą trafiali pacjenci, którzy ewentualnie będą wymagali dyslokacji do innych województw, do innych szpitali, jeżeli – oczywiście – Śląsk już będzie na tyle nasycony pacjentami, że nie będzie mógł tych pacjentów przyjąć – wskazywał wiceszef MZ.

Kraska przekazał, że plan relokacji pacjentów został opracowany wspólnie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Ministerstwem Obrony Narodowej. Będą użyte śmigłowce nie tylko LPR, ale także i wojskowe, które mogą zabrać na swój pokład zdecydowanie więcej pacjentów. Są przygotowane już załogi do tego, personel medyczny – dodał. – To jest ostateczność, na którą także jesteśmy przygotowani – oświadczył wiceminister zdrowia. (PAP)

Autorka: Aleksandra Rebelińska

Czytaj też:

Wiceminister ponownie bez maseczki, opozycja krytykuje. „Zagraża mieszkańcom”