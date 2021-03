Jak Polska radzi sobie z pandemią? Zajmujemy 50. miejsce na... 53

Prowadzony od listopada aktualizowany co miesiąc ranking ma pokazywać odporność największych światowych gospodarek na pandemię i jakość życia zwykłych ludzi podczas kryzysu zdrowotnego i ekonomicznego. Bierze pod uwagę dziesięć wskaźników, oprócz podawanej proporcjonalnie do populacji liczby nowych infekcji i zgonów na COVID-19 jest to m.in. dotkliwość wprowadzonych ograniczeń, przewidywany wzrost gospodarczy czy stopień dostępności opieki zdrowotnej. Do ogólnej oceny wlicza się też procent mieszkańców danego kraju, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19.

Które kraje najlepiej radzą sobie z pandemią? Awans Izraela

Pierwsza dziesiątka rankingu jest zdominowana przez kraje Azji i Australii, które szybko opanowały pandemię na swoim terenie. Oprócz znajdujących się na szycie zestawienia Nowej Zelandii, Singapuru i Australii jest tam również Tajwan, Korea Płd., Chiny, Japonia i Tajlandia.

Bloomberg zwraca uwagę na duży awans Izraela, który w ogłoszonej w czwartek marcowej edycji rankingu znalazł się na piątym miejscu, w lutym był na czternastym. Tak duża zmiana była możliwa dzięki prowadzonej w Izraelu najszybciej na świecie kampanii szczepień przeciwko COVID-19. Dwie dawki preparatu przyjęła tam już ponad połowa mieszkańców.

W zestawieniu awansowały, chociaż już nie tak spektakularnie, również inne kraje które szybko szczepią swoich mieszkańców. Zjednoczone Emiraty Arabskie znajdują się na 11. pozycji i od lutego przesunęły się o cztery miejsca w górę, USA z 27. miejsca przeszły na 21. pozycję w rankingu, Wielka Brytania awansowała z 30. na 25. miejsce. Agencja podkreśla, że szybka akcja szczepień przekłada się na poprawę innych wskaźników epidemicznych, a także pozwala na rozluźnienie restrykcji, przez co szybko szczepiące kraje awansują w zestawieniu.

Wzrost zakażeń w Polsce i spadek w rankingu

Jak zauważa Bloomberg spada pozycja państw Europy, w której szczepienia przebiegają chaotycznie. W porównaniu z lutym Grecja spadła o 20 miejsc, na 40. pozycję, Rumunia o 15, na 46. miejsce, Włochy i Polska o 10, a Finlandia o 9.

Polska zajmuje 50. miejsce na 53 notowane państwa. Gwałtowny spadek w porównaniu z poprzednią edycją tłumaczony jest wzrostem liczy zakażeń i wprowadzeniem nowych obostrzeń. Według Bloomberga gorzej niż Polska z pandemią radzi sobie tylko Brazylia, Czechy i Meksyk. (PAP)

