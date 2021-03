Dziwna transmisja z mszy św. w Nowym Sączu. W obraz wklejono puste ławki

Podobne historie zdarzają się zwykle w filmach sensacyjnych. Sprawny haker pod obraz kamer z napadanej instytucji podstawia zapętlone nagranie pustego korytarza. W ten sposób pod czujnym okiem monitoringu można bez obaw łamać prawo. Nie wiadomo jednak, czy w parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu również znaleźli się fani takich produkcji, czy może w tym wypadku to internautę poniosła wyobraźnia. Niemal identyczny pomysł zastosowano bowiem podczas transmisji z niedzielnej mszy. Pytanie tylko, czy księża chcieli zasłonić tłumy wiernych, czy może remontowane części kościoła.

„Podczas transmisji mszy zostały wklejone puste ławki”

„Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Podczas transmisji mszy zostały wklejone – w tak bezczelny sposób – puste ławki. To są Ci księża, którym ufamy, że będą pilnować obostrzeń?” – pytał na Twitterze internauta, który nagłaśniał sprawę. „I tutaj jeszcze parę zrzutów ekranu. Bardzo profesjonalnie to zostało wklejone. Nikt nie zauważy. Ktoś chyba za bardzo przywyknął do robienia z ludzi głupków” – dodawał w drugim wpisie.

Parafia ma problemy techniczne?

Na stronie internetowej wspomnianej parafii pojawił się komunikat o „możliwych przerwach w transmisji z przyczyn niezależnych”. Nadawany obecnie obraz jest też inaczej wykadrowany – skupia się na ołtarzu. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi obecnie restrykcjami, w kościołach obowiązuje limit jednej osoby na 20 m kw. zamiast dotychczasowych 15 m kw.

