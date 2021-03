Kraska: Ponad 800 osób hospitalizowanych w ciągu doby. Pacjenci są w ciężkim stanie

Waldemar Kraska mówił w rozmowie z Polskim Radiem, że liczba nowych zakażeń koronawirusem w poniedziałek 29 marca będzie nieco mniejsza niż w ostatnich dniach. Wiceminister zdrowia dodał jednak, że nie ma żadnych powodów do optymizmu, ponieważ trend wzrostowy nadal się utrzymuje, epidemia nie jest w odwrocie, a mniejsza liczba nowych zakażeń wynika z tego, iż w weekend lekarze wystawiają mniej skierowań na testy. Polityk podkreślił, że dopiero w środku tygodnia będzie widać, jaka jest rzeczywista skala epidemii w naszym kraju.

Koronawirus w Polsce – ile osób trafiło do szpitali?

Z informacji przekazanych przez wiceministra zdrowia wynika, że tylko w ciągu minionej doby do szpitala trafiło kolejnych 800 osób. Waldemar Kraska przyznał, że w przeciwieństwie do poprzednich fal pandemii pacjenci są zazwyczaj w bardzo ciężkim stanie. – Na jesieni i na wiosnę obserwowaliśmy zdecydowanie łagodniejszy przebieg COVID-19. Teraz prawie każdy pacjent, który trafia do szpitala, wymaga tlenoterapii. Większość wymaga też czasem terapii wysokoprzepływowej lub pomocy respiratora – mówił wiceszef resortu zdrowia.

Zdaniem wiceministra „Polska podzieliła się na dwie strefy”. – Na północy i wschodzie jest zdecydowanie bardziej stabilna sytuacja. Południe i zachód to są województwa, gdzie niestety przypadków jest coraz więcej. To powoduje, że liczba wolnych miejsc w szpitalach jest ograniczona. Przygotowaliśmy plany na ewentualną dyslokację pacjentów – mówił.

Ile wolnych łóżek jest w szpitalach?

– W tej chwili mamy do dyspozycji 39 tys. łóżek dla pacjentów z Covid-19. Zajętych mamy 29 tys. Czyli prawie 10 tys. mamy takiego buforu bezpieczeństwa jeszcze. Wszystko zależy od tego jak będziemy dalej się zachowywać. To jest może banalne, banalnie brzmi, bo mówimy o tym od wielu miesięcy, ale to naprawdę leży w naszych rękach – podkreślił.

Waldemar Kraska przyznał, że „przed nami dwa naprawdę trudne tygodnie, w których Polacy powinni zdać, chyba już ostatni w pandemii, egzamin ze swojej postawy patriotycznej”. – Jeżeli będziemy odpowiedzialni, mamy szansę przejść przez trzecią falę w miarę łagodnie – podkreślił.

