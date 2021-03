Poseł Lewicy domaga się zamknięcia kościołów. Pokazał zdjęcia z Niedzieli Palmowej

„ Tak się kończy poddańczość władzy PiS wobec kleru w Polsce. Zero dystansu, zero reżimu, zero kontroli. Solidarność i odpowiedzialność potrzebna tu i teraz. Natychmiast zamknąć kościoły ” – napisał Tomasz Trela na Twitterze, dołączając zdjęcia z trzech kościołów, które wykonał w Niedzielę Palmową. Poseł już kilka dni temu ostro krytykował decyzję o pozostawieniu kościołów otwartych, o czym mówił w rozmowie z Wprost.

twitter

Zdjęcia Trela pokazał też na zwołanej w tej sprawie konferencji prasowej.

facebook

„Tak to dzisiaj wyglądało w łódzkich kościołach. Zero dystansu i zero zasad. Kościół trzeba zamknąć, natychmiast” – pisał Trela na Twitterze. „Tak było m.in. w Łodzi. Nikt niczego nie pilnował, nikogo nie wypraszał. Brak solidarności i odpowiedzialności. Trzeba zamknąć kościoły, natychmiast” – podkreślał w kolejnym wpisie.

Rząd zamyka, co chce i kiedy chce, z nikim nic nie konsultuje, nikogo wcześniej nie uprzedza. Pokazują gdzie i jak głęboko mają obywatelki i obywateli. Wyjątek to hierarchowie, ich się boją. Dla Kaczyńskiego ważniejsza jest kampania w kościele, niż zdrowie i życie swoich rodaków – przekonywał poseł.

Szczerba: Nie chce być Kasandrą

Do tematu nieprzestrzegania obostrzeń w kościołach nawiązał też poseł KO Michał Szczerba, publikując w niedzielę na Twitterze zdjęcie z transmisji z jednego z kościołów.

„Dziś. Msza z kościoła św. Krzyża w Łapach. Transmisja w TVP. Z widocznych 5 osób, tylko 2 mają maseczki. Nieprawidłowe założone” – zwraca uwagę poseł. „Nie chce być Kasandrą, ale to ostatni moment na zamknięcie kościołów przed Wielkim Tygodniem i sobotnim świeceniem pokarmów. Inaczej czeka nas dramat!” – dodał.

twitterCzytaj też:

Międzynarodowe śledztwo w sprawie Smoleńska? Brejza dopytuje, premier milczy