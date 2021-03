„Błagam”. Dramatyczny apel kardiochirurga Michała Zembali

Kardiochirurg Michał Zembala zaapelował do Polaków o to, aby zgłaszali się na szczepienia, a także stosowali do wprowadzanych restrykcji. W mediach społecznościowych lekarz zamieścił poruszający apel.

W poniedziałek 29 marca w Polsce potwierdzono ponad 16 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 48 osób. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że dotychczas wykonano ponad 5,8 mln szczepień (w tym drugą dawką ponad 1,9 mln). Kilka dni temu, gdy liczba nowych zakażeń przekroczyła barierę 30 tys. potwierdzonych w ciągu doby przypadków, kardiochirurg Michał Zembala w mediach społecznościowych opisał, jak wygląda sytuacja w jednej z placówek medycznych. „U nas – 8 pacjentów na ECMO VV, kolejny przeszczep płuc u pacjenta po COVID-19, codziennie nowe zgłoszenia – kobieta lat 30, mężczyzna lat 44, kobieta po porodzie lat 30, następna w wieku 40+... Obciążenia? Choroby towarzyszące? Wcześniej zdrowi. Dziś – ledwo żywi” – napisał lekarz na Facebooku. facebook Kardiochirurg Michał Zembala: Szczepcie się W dalszej części kardiochirurg Michał Zembala zaapelował do Polaków o to, aby zgłaszali się na szczepienia, a także stosowali do wprowadzanych w odpowiedzi na epidemię koronawirusa restrykcji. „Błagam – Astra, Pfizer, Moderna... Wszystko jedno – szczepcie się. Nie słuchajcie pseudoekspertów, dr Googla czy wybitnych komentatorów życia codziennego. Szczepcie się!” – czytamy. „Błagam – uszanujcie nowe obostrzenia, noście porządnie maski, myjcie ręce, zostańcie w domach, pomagajcie jeden drugiemu. Nie ważne czy PIS, PO, OP, SIP, lewica, prawica, liberał czy konserwatysta. Dziś koniecznym jest przetrwać. Przetrwać wspólnie i pomóc zarówno tym, którzy chorują jak i tym, którzy tymi chorymi się opiekują. Błagam” – czytamy. Czytaj też:

Do jakiego pułapu zakażeń możemy dojść? Dr Sutkowski: Jesteśmy zaskoczeni rozmiarem trzeciej fali