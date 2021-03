Od dziś nowe zasady związane z przekraczaniem granicy Polski

Zgodnie z zapowiedziami rządu, od wtorku 30 marca ujednolicono zasady dotyczące kwarantanny. Nie ma rozróżnienia na to, czy ktoś przybywa transportem lądowym, czy pieszym lub lotniczym do Polski. Kluczowe jest to, czy podróżuje z państwa w strefie Schengen lub poza nią.

Kwarantanna i testowanie po przekroczeniu granicy Polski od 30 marca – strefa Schengen

Jeśli podróżujący przybywa do Polski ze strefy Schengen, to obowiązują go następujące zasady:

obowiązek posiadania negatywnego testu w kierunku koronawirusa, wykonanego nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy;

zasady obejmują wszystkie środki transportu (zbiorowy, indywidualny, a także piesze przekraczanie granicy);

osoby z negatywnym wynikiem testu nie będą podlegały obowiązkowej kwarantannie;

podróżni, na których nałożono kwarantannę, będą mogli wykonać test w Polsce, a jeśli jego wynik będzie negatywny – wynik zwolni ich z kwarantanny;

test musi być PCR lub antygenowy.

Przekraczanie granicy Polski spoza strefy Schengen – zasady od 30 marca

Od wtorku 30 marca dla podróżnych przybywających spoza strefy Schengen również wprowadzono ujednolicone zasady: