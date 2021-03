Ograniczenie przemieszczania się przed świętami? Horała komentuje

Marcin Horała w Radiu Gdańsk został zapytany, czy jeszcze przed świętami mogą zostać wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się między miastami czy województwami. – Sytuacja epidemiczna jest dynamiczna, na ten moment nie ma takich planów, ale jeszcze dziś zbiera się rządowy sztab kryzysowy, więc tak zupełnie wykluczyć też tego nie można – powiedział wiceminister infrastruktury.

Marcin Horała przekazał, że na bieżąco będzie analizowany rozwój sytuacji oraz to, jak wygląda stosowanie się do już istniejących obostrzeń i czy można zauważyć zmniejszenie mobilności społecznej. – Zawsze na tej podstawie podejmowane są decyzje, bo one muszą być podejmowane w odniesieniu do rzeczywistości, a nie jakiegoś teoretycznego wydumanego wcześniej modelu – tłumaczył.

Horała o obostrzeniach: Trzeba obserwować rozwój epidemii

Dopytywany, czy mogą się pojawić nowe obostrzenia, odparł, że „tu odpowiedź jest taka sama jak poprzednio". – W tym momencie takiego planu nie ma, ale trzeba obserwować rozwój epidemii i reagować na to, jak ona w danym momencie wygląda – zaznaczył.

Od soboty w całym kraju obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Zamknięte są duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Obowiązują też nowe limity osób w handlu i miejscach kultu. Dotychczasowe ograniczenia zostały przedłużone. (PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka



Czytaj też:

Kiedy decyzja w sprawie obostrzeń? Piotr Müller wskazał przybliżony termin