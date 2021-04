Prof. Horban: Limit 5 osób w kościele? Dziś mogą zapaść decyzje

Prof. Andrzej Horban powiedział w Radiu Zet, że będzie rekomendował wprowadzenie godziny policyjnej i zakaz przemieszczania się. – Takie restrykcje powinny być wprowadzony przynajmniej w tych województwach, w których sytuacja jest najtrudniejsza np. na Śląsku – ocenił. Zdaniem głównego doradcy premiera ds. walki z COVID-19 byłoby to kompromisowe wyjście z sytuacji. – Ja nie mam wahania, podobnie, jak wahania nie mają rządy w innych krajach UE – podkreślił krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.

Prof. Horban o zaleceniach na Wielkanoc

Prof. Horban przypomniał, że w ubiegłym roku, na początku pandemii obywatele rzeczywiście stosowali się do restrykcji, ulice były puste i dzięki temu udało się znacząco zmniejszyć liczbę nowych przypadków koronawirusa. – Jeżeli ludzie nie będą zachowywać się rozsądnie, zgodnie z naszymi zaleceniami, to będziemy mieli więcej zakażeń. Więcej niż 35 tys. dziennie. Jeśli w święta będą wielkie spotkania, to za 10 dni zaobserwujemy znaczący wzrost zachorowań i znaczący wzrost ludzi w szpitalach.

Pytany o obostrzenia związane z Wielkanocą, główny doradca premiera ds. pandemii stwierdził, że należy unikać zgromadzeń, chodzenia do kościoła, jeśli nie jest się osobą zaszczepioną. – Z koszyczkiem wielkanocnym można rozwiązać problem święcąc wszystko samemu, albo święcić na świeżym powietrzu – zaznaczył. Prof. Horban nie wykluczył, że rząd myśli o wprowadzeniu limitu 5 osób na mszach świętych. – Być może należy to wprowadzić i o tym myślimy. Jest to brane pod uwagę. Dziś mogą zapaść decyzje – zapowiedział.

Kiedy możliwy spadek zachorowań na COVID-19?

Według prof. Horbana spadek liczby zachorowań na COVID-19 powinien być obserwowany za około 2-3 tygodnie. – Im bardziej będziemy przestrzegali obostrzeń, tym szybszy będzie ten spadek. W tej sytuacji, teraz, jest parę plusów, których nie mieliśmy poprzednio. Po pierwsze mamy szczepienia. To niesłychana i ważna rzecz – stwierdził.

