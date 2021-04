Od rana 40-latkowie zapisują się na szczepienia, termin dostał Zandberg. „To nie prima aprilis”

W nocy ze środy na czwartek 1 kwietnia media społecznościowe zapełniły się komentarzami osób po czterdziestce, które niespodziewanie mogły zapisać się na szczepienie na koronawirusa. Skierowanie dostał m.in. Adrian Zandberg z Lewicy.

„Na moim koncie pacjenta dostałem termin szczepienia. Z tego co czytam, to dotyczy wielu czterdziestolatków. Jeśli to błąd, to trzeba go naprawić. A jeżeli Ministerstwo Zdrowia otworzyło jakąś nagłą, doraźną rejestrację na szczepionki dla kolejnych roczników, to chyba wypadałoby to ogłosić?” – pyta poseł.

Po pewnym czasie politykowi odpowiedział oficjalny rządowy profil dotyczący szczepień.

„ Zapisy osób 60+ zwolniły. Dlatego, zgodnie z zapowiedziami, zdecydowaliśmy się na wystawienie skierowań dla osób młodszych, które wypełniły formularz zgłoszeniowy pod adresem http://pacjent.gov.pl. Dziś zaczęliśmy również proces telefonowania do tych osób, z propozycją terminu ” – wyjaśniono.

Dworczyk: Kto wypełnił formularz, otrzymał skierowanie

Dziennikarz portalu polsatnews.pl zapytał na infolinii NFZ, czy pojawiające się w sieci informacje o uruchomieniu rejestracji na szczepienia dla osób urodzonych do 1982 roku nie są prima aprilisowym żartem i on jako urodzony w 1979 roku może dostać termin szczepienia.

– Jeżeli ktoś wypełniał wcześniej formularz przez internet, otrzymał już skierowanie - wyjaśniła konsultantka, zapewniając, że jeśli dziennikarz poda dane osobowe, to będzie mogła ustalić termin dla niego.

Informację potwierdził też Michał Dworczyk na antenie RMF FM – W tej chwili mamy otwartą rejestrację dla wszystkich osób powyżej 60. roku życia. Z tego wolnych terminów do szczepień do końca maja jest ok. 1,8 mln. W ostatnich dwóch dniach ta rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia zwolniła, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zapisy osób, które w styczniu zgłosiły gotowość do rejestracji. I zostały dziś w nocy wystawione e-skierowania dla osób od 40 do 60. roku życia – przyznał szef KPRM.

Informacja spotkała się z takim zainteresowaniem internautów, że rządowe serwery nie wytrzymują obciążenia.

Nowe zasady kwalifikacji na szczepienie przeciwko COVID-19