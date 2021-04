Tłumy na bulwarach. „Przekazują sobie właśnie odporność stadną”

Utrzymujące się od kilku dni dość wysokie temperatury skłoniły wiele osób do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Niestety, wiele z nich nie przestrzega wprowadzonych w odpowiedzi na epidemię obostrzeń. Jak podaje Wirtualna Polska, tylko we wtorek policja na szczecińskich bulwarach nad Odrą wystawiła kilkadziesiąt mandatów, z których część dotyczyła niestosowania się do koronawirusowych obostrzeń, a cześć spożywania alkoholu w niedozwolonym miejscu.

Tłumy na bulwarach w Warszawie. Jankowski: Masakra

Jak wynika z relacji Grzegorza Jankowskiego, również na warszawskich bulwarach można było zaobserwować łamanie wprowadzonych regulacji. „Na bulwarach w Warszawie kilka tysięcy młodych ludzi przekazuje sobie właśnie odporność stadną. Z piwkiem w ręku. Teraz! I co? I nic. Nikt nie reaguje. A obok, Wisłostradą, pędzą co chwila karetki, szukając w szpitalach miejsca dla chorych. Nie wiem, co o tym myśleć. Masakra” – napisał dziennikarz Polsatu.

Sporo młodych osób pojawiło się także nad Wartą w Poznaniu. Informował o tym w mediach społecznościowych Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy policji w Poznaniu, zapowiadając policyjne patrole.

