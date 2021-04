Poruszający spot z udziałem żony zmarłego na COVID-19 policjanta. „Śmiercionośna loteria”

„Jesteśmy w trakcie trzeciej fali pandemii COVID-19, a przed nami Święta Wielkanocne. To trudny czas dla nas wszystkich, w którym musimy wykazać się solidarnością i odpowiedzialnością” – pisze Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie prasowym. Od 1 do 3 kwietnia w telewizji emitowany będzie spot nakłaniający Polaków do ograniczenia kontaktów społecznych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Widzowie poznają historię żony 39-letniego policjanta, który zmarł na COVID-19.

– To moja historia. Prawdziwa historia. Wirus zabił mi męża – tak o swojej tragedii, w poruszającym wystąpieniu, mówi Katarzyna Czereba, żona policjanta, który zmarł na COVID-19. Młodszy aspirant dzielnicowy z Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku Tomasz Czereba był zakażony COVID-19. 24 listopada 2020 roku, po ciężkiej walce o życie, 39-letni policjant zmarł. Osierocił dwie córeczki w wieku 9 i 14 lat.

„Wszystko zależy teraz od ciebie”

Pani Katarzyna zdecydowała się opowiedzieć o tym, co spotkało jej rodzinę, ku przestrodze wszystkich, którzy nie dostrzegają zagrożenia, jakie stwarza COVID-19. W poruszającym spocie wdowa po zmarłym policjancie apeluje, by nie lekceważyć tej choroby, nie ryzykować, nie grać w tę „śmiercionośną loterię”. – Wszystko zależy teraz od ciebie. Zrób wszystko, abyś mógł się spotkać z rodziną za rok – apeluje pani Katarzyna.

