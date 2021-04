Rzecznik MZ: Dynamika zachorowań delikatnie wyhamowała

Rzecznik MZ na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że ostatnie dwa dni pokazują delikatnie wyhamowanie dynamiki zachorowań. – Przedwczoraj w naszych statystykach mieliśmy wyhamowanie dynamiki do poziomu poniżej 10 proc., wczoraj do poziomu 3 proc., a dzisiaj ta dynamika jest ujemna tydzień do tygodnia. Jest to pierwszy sygnał, że w tendencji epidemicznej może się coś zmieniać – powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zaznaczył jednocześnie, że jest zbyt wcześnie, aby mówić, że mamy do czynienia ze stałym trendem spadkowym. Podkreślił, że wszystko zależy od zachowań społecznych. – Nie możemy przyjmować tego jako jaskółkę dobrej nadziei i z dość dużą swobodą podejść do najbliższych dni, bo ta sytuacja może się diametralnie odwrócić – powiedział rzecznik.

Andrusiewicz zwrócił uwagę, że nadal trudną sytuacje mamy w woj. śląskim, woj. wielkopolskim i w woj. dolnośląskim. – Tam dzienne przyrosty wynoszą nadal 30 proc. – wskazał. Dodał, że są regiony, gdzie sytuacja może napawać optymizmem. – W woj. warmińsko-mazurskim mamy kolejny dzień spadków na poziomie 5 proc. Mamy takie województwa, jak podlaskie, podkarpackie czy lubuskie, gdzie dobowe wzrosty są poniżej 10 proc. – powiedział rzecznik MZ.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

