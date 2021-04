Semka walczy z koronawirusem. Kurski zdradził informacje o stanie zdrowia dziennikarza

W środę 24 marca media obiegła informacja, że dziennikarz Piotr Semka kilka dni po zakażeniu koronawirusem trafił do szpitala w Warszawie. Reporterzy Onetu na podstawie nieoficjalnych informacji pisali o „ciężkim stanie” publicysty. Jacek Łęski, przyjaciel Piotra Semki, ujawnił na Twitterze, że publicysta miał zostać podłączony do respiratora. Po pewnym czasie skasował jednak swój tweet. Kilku dziennikarzy przekazało jednak informację dalej i prosiło o modlitwę za zdrowie publicysty. Do prośby dołączył się premier Mateusz Morawiecki.

Kurski o stanie zdrowia Semki

W piątek 2 kwietnia Jacek Kurski przekazał najnowsze informacje na temat stanu zdrowia dziennikarza. – Piotr jest pod aparatem ECMO, nie ma dużej podaży tlenu, czyli organy krążenia i oddychania działają normalnie. Jest w śpiączce, ale ona wynika z podawania leków farmakologicznych. Sytuacja jest lepsza niż jeszcze kilka dni temu – poinformował prezes TVP w rozmowie z „Super Expressem”. – Teraz pozostaje modlitwa, bo nic tak nie pomoże jak właśnie modlitwa – dodał.

Piotr Semka – sylwetka

Piotr Semka jest dziennikarzem i publicystą. Ukończył studia na wydziale historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas studiów był związany z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. W 1980 roku brał udział w antyrządowych protestach, a pięć lat później pisał dla czasopisma „Solidarność” Regionu Gdańsk wydawanego w podziemiu.

W 1991 roku Piotr Semka rozpoczął współpracę z Telewizją Polską. Wraz z Jackiem Kurskim prowadził program Refleks, a w 1994 roku przygotował dla publicznego nadawcy film dokumentalny „Wandea – sumienie Francji”. Dziesięć lat później był współautorem programu „Warto rozmawiać” W latach 1991-1995 pisał także artykuły dla „Tygodnika Solidarność”. W swojej dziennikarskiej karierze pisał również dla „Dziennika”, „Przewodnika Katolickiego”, „Wprost”, „Gazety Polskiej”, „Życia” oraz „Uważam Rze”. W ostatnich latach publikuje w „Do Rzeczy” i „Rzeczpospolitej”.

W 2018 roku został członkiem Rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Rok później został oznaczony przez Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

