Prof. Simon: Może być 150 tys. zgonów. Samobójcy spotkają się tłumnie w święta

Czy może pan profesor dać nam trochę nadziei na święta?

To jest pytanie do mnie?

Tak.

Żadnej. Jesteśmy na bardzo wysokich wzrostach liczby zakażonych i zachorowań. Część społeczeństwa i rządu robi wszystko, żeby to powstrzymać, ale część społeczeństwa lekceważy obostrzenia i ich nie przestrzega. A przecież wirus nie przenosi się przez bociany, a przenoszą go ludzie na ludzi. Wariant brytyjski, bardzo zaraźliwy, dotarł do Polski przez Polaków, a rozniósł się, bo ktoś nie nosił maski, nie trzymał dystansu, nie mył rąk. Ludzie ludziom gotują ten los!