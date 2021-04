870 tys. dawek szczepionki Pfizer trafiło do Polski w poniedziałek. Prezes RARS potwierdza

Ponadto, jak zapowiadał wcześniej prezes RARS, do Polski w niedzielę, 11 kwietnia dotrą szczepionki firmy AstraZeneca. – Czekamy na potwierdzenie liczby szczepionek – mówił PAP. Potwierdzona minimalna dostawa - jak można przeczytać w harmonogramie dostaw dostępnym na stronie rządowej - wynosi 172 tys. dawek.

Według harmonogramu w kolejnych tygodniach kwietnia do Polski dotrą kolejne dawki szczepionek Pfizera, AstryZeneki, Moderny, a także pierwsza dostawa szczepionki Johnson&Johnson. Łącznie potwierdzone minimalne dostawy to ponad 5,6 mln dawek, ale - jak wskazano na stronie rządu - deklarowana wielkość dostaw jest na poziomie ok. 7 mln.

Dostawy szczepionek przyśpieszają

Z rządowego raportu z godz. 9.30 w poniedziałek wynika, że dotąd do Polski trafiło łącznie 8 078 060 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 7 186 140. Na stanie magazynu jest 395 420 dawek, 496 500 dawek to zamówienia w trakcie realizacji.

Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia ub.r. Na razie prowadzone są one preparatami firm Pfizer, AstraZeneca i Moderna. Dotąd w Polsce pierwszą dawkę otrzymało 4 585 575 osób, a drugą - 2 073 334 osoby. Łącznie wykonano 6 658 909 szczepień.

