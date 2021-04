Epidemia w Polsce wyhamowuje? Kraska: Dane o ilości hospitalizacji nie napawają optymizmem

Waldemar Kraska pytany na antenie Polskiego Radia, czy epidemia w Polsce wyhamowuje podkreślił, że okres świąteczny jest specyficzny. – Jest znacznie mniej zleceń na testy z POZ niż w poprzednich dniach. Musimy poczekać na kolejne dni, one nam pokażą, w jakim momencie epidemii teraz jesteśmy. Do wyników z ostatnich dni bym się za bardzo nie przywiązywał – stwierdził.

– Wczoraj do szpitali trafiło ponad 800 nowych pacjentów zakażonych COVID-19. Dane o ilości nowych hospitalizacji nie napawają nas optymizmem. To są efekty ogromnych dziennych zachorowań z poprzednich dni. Ten tydzień pod tym względem także nie będzie optymistyczny – podkreślił wiceminister zdrowia.

Kraska o szczepieniach: W jednym tygodniu milion dawek

Wiceszef resortu zdrowia przekazał natomiast pozytywne wieści od producentów szczepionek. - Ilości dawek, które są deklarowane przez firmy farmaceutyczne w kwietniu wskazują, że będzie to właściwie szczepienie milionów Polaków w ciągu jednego miesiąca. Przypomnę, że także wczoraj dotarło już do Polski fizycznie ponad 870 tys. szczepionek firmy Pfizer. Także w tym tygodniu spodziewamy się ponad 170 tys. dawek szczepionek AstraZeneca. Widzimy, że w jednym tygodniu to jest milion dawek, więc myślę, że w następnych tygodniach ten trend będzie utrzymany - tłumaczył.

