NA ŻYWO: Wspólna konferencja prasowa ministra Dworczyka i szefa NFZ

12:17 Głos zabrał prezes NFZ Filip Nowak. Zaczął od podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w narodowy program szczepień. Wspomniał o "dobrym tempie" wyszczepiania mieszkańców naszego kraju. 12:16 Minister Dworczyk podał też przykład kolejnej dezinformacji, dotyczącej partii szczepionek Johnson&Johnson, zmierzającej rzekomo do Wałbrzycha. Podkreślał, że tych szczepionek nie ma nawet w Polsce. Zdradził, że być może będą one przeznaczone do mobilnego programu szczepień chorych, pozostających w domach. 12:15 - Nie wykorzystujmy pandemii i narodowego programu szczepień do prowadzenia bieżącej rozgrywki politycznej. Mamy wspólny cel - zaszczepienie możliwie jak największej części populacji. To jedyna droga do zahamowania pandemii. Apeluję do polityków, którzy coraz częściej chcą robić jakieś eventy, o odpowiedzialność - mówił. 12:14 - Druga sprawa. Rzekomo właśnie bardzo duży procent miasta Rzeszowa został zaszczepiony. Pojawiały się cyfry rzędu kilkudziesięciu procent. Proszę państwa - są miasta w Polsce, w którym jest podmiot główny z siedzibą w danym mieście i ten podmiot ma kilkadziesiąt punktów na terenie województwa. Zamawianie szczepionek i rozliczanie szczepień prowadzi ten podmiot centralny. W tym wypadku w Rzeszowie. W tym przypadku, gdy ktoś nie zweryfikuje informacji, to może powiedzieć, że 43 proc. mieszkańców Rzeszowa zostało zaszczepionych. Co jest nieprawdą. Takie sytuacje dotyczą nie tylko Rzeszowa - w Wałbrzychu byłoby 43 proc. w Sopocie 48 proc. Ale powtarzam, to nie jest procent zaszczepionych mieszkańców miasta - wyjaśniał minister Dworczyk. 12:11 Minister Dworczyk zaapelował, by wypowiadać się w sposób odpowiedzialny, a nie taki, który podważyłby zaufanie obywateli do programu szczepień. Zaprezentował dane, które miały przekonać wszystkich, że na Podkarpaciu szczepienia postępują w średnim w skali kraju tempie i nie ma mowy o żadnym szczególnym traktowaniu tego regionu. 12:10 - Pojawiły się informacje, że w Rzeszowie szczególnie duży procent mieszkańców miasta już się zaszczepił. Pojawiły się polityczne insynuacje, że Rzeszów i Podkarpacie są inaczej traktowane niż reszta kraju, że ma to związek z wyborami prezydenckimi. To są kłamstwa albo z braku wiedzy albo dobrej woli - podkreślał polityk. 12:09 - Chciałbym przy tym wyjaśnić, bo pojawił się wątpliwości ws. formularza. Ten formularz był działaniem profrekwencyjnym. W tej chwili on nie działa i po prostu rejestrujemy się na konkretne terminy - poinformował Michał Dworczyk. 12:08 Minister zaznaczył, że zapisy będą zaczynać się o północy. 12:08 - 12 kwietnia zaczynamy zapisy osób, które urodziły się w 62 roku i każdego dnia kolejny rocznik będzie dołączał do zapisów. To oczywiście nie oznacza, że osoby z poprzednich roczników nie będą mogły się zapisywać. Przedstawiamy jedynie dedykowaną datę - tłumaczył Dworczyk. 12:07 Minister poprosił też pacjentów, aby sami zwracali się do punktów szczepień, jeżeli te nie informują ich o nowych terminach kwietniowych. Polecił też infolinię. 12:06 - Chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby powyżej 60. roku życia zostały zaszczepione jeszcze w kwietniu. Apelujemy do punktów szczepień, by przesuwały pacjentów powyżej 60. roku życia z maja na kwiecień - przekazał minister Dworczyk. 12:05 Minister z KPRM zaznaczył, że w związku z "pewnym nadmiarem" szczepionek "musimy być elastyczni". 12:04 - W najbliższych 2 tygodniach trafi łącznie do punktów szczepień w całej Polsce ponad 2 miliony szczepionek, które oczywiście na bieżąco będą wykonywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką - mówił Michał Dworczyk. 12:03 Konferencja rozpoczęła się z nieznacznym opóźnieniem.

W związku z zaskakującymi statystykami dotyczącymi szczepień w Rzeszowie, odpowiedzialny za program minister Michał Dworczyk musi ostatnio udzielać wielu wyjaśnień i sprostowań. Zaangażowany w tę sprawę poseł PO Dariusz Joński podnosi, że w tym mieście szczepieni są wszyscy chętni, a zaszczepionych przybywa błyskawicznie względem innych regionów kraju.

Jako koordynator narodowego programu szczepień, Michał Dworczyk już kilkukrotnie odpowiadał na te doniesienia. Tym razem postanowił zrobić to w formie osobnej konferencji prasowej. Stosowne wydarzenie zapowiadał już dzień wcześniej.

Joński o skali szczepień w Rzeszowie

Dariusz Joński opublikował on na Twiterze zdjęcia osób stojących w kolejkach do punktów szczepień. Jak podał, „Pfizerem można się było zaszczepić bez zapisów i e-skierowania w przynajmniej dwóch miejscach na Podkarpaciu”. „Szczepią każdego chętnego. Pfizerem. Czy rząd nam o czymś nie mówi?” – pytał na Twitterze.

Potwierdzeniem informacji posła KO była analiza danych zamieszczanych na bieżąco przez rząd. Jak wyliczał na Twitterze Rafał Mundry, zamieszczone przez rząd dane wskazują, że w Rzeszowie wykonano już 119 tys. szczepień na 190 tys. mieszkańców. „I dawkę otrzymało 86 tys. osób (45,4 proc.), średnia dla kraju to 11,9 proc. II dawkę otrzymało 33 tys. osób (17,4 proc.), średnia dla kraju to 5,4 proc”. – podawał.

