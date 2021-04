Lockdown także po 9 kwietnia?„Rekomendowane jest przedłużenie obostrzeń”

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte są przedszkola i żłobki, salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe. Nie można także korzystać z hoteli oraz siłowni. W centrach handlowych mogą być otwarte tylko niektóre sklepy m.in. spożywcze i z artykułami dla zwierząt, restauracje pracują wyłącznie w trybie dostaw, a uczniowie uczą się zdalnie.

Luzowanie obostrzeń po zaszczepieniu wszystkich powyżej 60. roku życia?

Prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej poinformowała, że rada zarekomendowała rządowi przedłużenie obostrzeń epidemicznych w obecnej formie. – W ostatnich dniach wygląda na to, że zakażeń jest mniej. Przez szpitale jednak przetacza się obecnie fala hospitalizacji. Jest ona związana z ogromnymi liczbami zakażeń w poprzednich tygodniach. Widzimy też rosnącą falę zgonów. To wszystko powoduje, że zgodnie rekomendujemy rządowi przedłużenie obostrzeń w obecnej formie na kolejne tygodnie – przekazała.



Prof. Marczyńska przyznała, że są w radzie nawet takie osoby, które stoją na stanowisku, że nie powinno się zdejmować obostrzeń, dopóki nie zaszczepimy wszystkich osób chętnych powyżej 60. roku życia, ponieważ to głównie one umierają na COVID-19. – Zgodni jesteśmy natomiast co do tego, że dopóki nie będzie lepszej sytuacji w szpitalach, to nie za bardzo jest możliwość luzowania rygorów. Wszyscy wiążemy duże nadzieje z przyspieszeniem procesu szczepień w kwietniu – zaznaczyła specjalistka chorób zakaźnych wieku dziecięcego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.



Niedzielski: W tych województwach najtrudniejsza sytuacja

W podobnym tonie wypowiedział się minister zdrowia. Pytany o rekomendacje dotyczące przedłużenia obostrzeń zwrócił uwagę, że sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie jeśli chodzi o obłożenie infrastruktury szpitalnej. Wskazał, że w grupie najbardziej dotkniętych regionów jest Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Małopolska i Podkarpacie.

– Z punktu widzenia sytuacji w szpitalach, to z mojego punktu widzenia najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest przedłużenie obostrzeń, ale będziemy dokładnie rozmawiali o tym w środę podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego – stwierdził Adam Niedzielski.

