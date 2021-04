Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ws. obostrzeń

11:30 Na tym konferencję zakończono. 11:30 Otwarcie hoteli i gastronomii w wakacje. Co musi się stać?



- Kryteria się zmieniają. Obecnie najważniejszą kwestią jest obłożenie łóżek respiratorowych - tłumaczył minister Niedzielski, przyznając, że obecnie trudno wskazać jest takie podstawy, po których "odmrożone" zostaną branże hotelowa i gastronomiczna. 11:28 Protest pielęgniarek przed Ministerstwem Zdrowia



- Od lutego w forum komisji trójstronnej prowadzimy dialog ze wszystkimi grupami zawodowymi sektora opieki zdrowotnej. Spotkania odbywają się co tydzień. Nasze rozmowy dotyczą kształtowania ścieżki wynagrodzeń zarówno w krótkim okresie oraz w perspektywie dłuższej. Dotyczy to wszystkich zawodów sektora medycznego. Ta praca się systematycznie posuwa. Podpisaliśmy protokół uzgodnieniowy, dotyczący roku 2021, który przewiduje unormowanie systemu wynagrodzeń poprzez zmianę ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w sektorze medycznym. Zaproponowaliśmy tam mechanizm odnoszenia minimalnego wynagrodzenia do średniego wynagrodzenia w gospodarce. Będzie to gwarancją, że realna wartość wynagrodzeń nie będzie się deprecjonowała. Stawki zaproponowane powodują poprawę poziomu wynagrodzeń mniej docenionych zawodów. To, co chcemy zrobić, projektując wynagrodzenia na kolejne lata, to zapewnić, że wraz ze wzrostem nakładów na służbę zdrowia, zyskiwać będą pracownicy - mówił Adam Niedzielski. 11:24 Odczyny poszczepienne. Czy są instytucje, które to monitorują, czy są wnioski o odszkodowania



- Statystykę prowadzi Główny Inspektor Sanitarny. Wszystkie zgłoszone przez lekarzy noty są rejestrowane w tej bazie. Nic mi nie wiadomo o wnioskach odszkodowawczych - odpowiadał minister. 11:22 Wariant południowoafrykański i brazylijski



- Mamy pojedyncze przypadki. Są one objęte alertem WHO jako mutacje niezidentyfikowane w szczegółach. U nas w kraju zdecydowanie dominuje mutacja brytyjska - ujawnił. 11:21 Szczepionka AstraZeneca, a ryzyko incydentów zakrzepowo-zatorowych



- Proszę pamiętać, że komunikaty EMA (Europejska Agencja Leków - red.) mają dwa wymiary: że jest ewentualne wskazanie ryzyka, ale jest też sumaryczna ocena stosowania preparatu - czy korzyści przewyższają ryzyko i koszty.



Jeżeli ze strony EMA będziemy mieli nadal pozytywną rekomendację stosowania, opartą na ocenie ryzyka, to będziemy kontynuowali proces szczepień. Jeżeli nie dopuści EMA stosowania w jednej grupie lub wskaże ryzyko, to ograniczymy szczepienie lub wskażemy ryzyko.



Czekamy - na godzinę 16:00 planowane jest wystąpienie EMA - przekazał Niedzielski. 11:18 Mutacja brytyjska i udział różnych wariantów koronawirusa



- Zdecydowanie przeważa mutacja brytyjska. Kolejne raporty informują nas, że mamy ten udział na poziomie 90 proc. - potwierdził minister. 11:17 Otwarcie ogródków gastronomicznych na majówkę?



- Jest jeszcze trochę czasu. Myślę, że w przyszłym tygodniu po obserwacji konsekwencji okresu świątecznego będziemy mogli się nieco przybliżać do tej sytuacji. Zbyt wcześnie jest jednak oczekiwać, by majówka była spędzana w ten sam sposób co 2 lata temu - przyznał Niedzielski. Trzeba się liczyć z obostrzeniami w okresie majówki. 11:16 Szczepionki na zmarnowanie mogą być wydawane bez zapisów?



- Tak lekarze mają możliwość wykorzystania dawek, którym grozi zmarnowanie - mówił minister. Przypomniał, że w tym wypadku stosowane są nadal reguły kolejności. 11:15 Edukacja i przedszkola



- To priorytetowe kierunki luzowania obostrzeń. Pierwsze kroki to powroty do przedszkoli i klas 1-3. Jeszcze w kwietniu mam nadzieję, że te klasy wrócą do nauczania, co najmniej w trybie hybrydowym - przekazał. 11:14 Jak długa jest lista szczepionek oczekujących na zatwierdzenie?



Minister wymienił kilka nazw szczepionek i zapewniał, że stosowny urząd płynnie będzie zajmował się tą kwestią. 11:13 Szczepienie w Rzeszowie szczepionką Johnson&Johnson? - Nie otrzymaliśmy potwierdzenia tej informacji od firmy J&J. Program testowania dopiero jest definiowany, nie ma żadnych decyzji w tym zakresie. Co do dostawy szczepionek w drugiej połowie kwietnia - absolutnie nie ma decyzji. Ta wiadomość ma charakter fake newsa - mówił minister. 11:11 - Pamiętajmy też, że mamy perspektywę przyspieszenia szczepień i coraz więcej zachorowań ozdrowieńców. Naturalne bariery stają się więc coraz bardziej oczywiste - starał się przekazać nieco optymizmu polityk. Na tym zakończył swoje wystąpienie i rozpoczęły się pytania od redakcji. 11:09 - Obostrzenia zostaną przedłużone o kolejny okres ponad tygodnia, czyli do 18 kwietnia - oświadczył Niedzielski. 11:08 - Konsekwencje podróży świątecznych i skutek tego, jak się zachowywaliśmy, będzie dopiero widoczny - stwierdził minister. - Dlatego musimy w najbliższym czasie dokładnie przyglądać się sytuacji - dodał. 11:08 - Z jednej strony widzimy niewielki dzienny spadek zachorowań, choć jest on związany z okresem świątecznym. Proszę jednak pamiętać, że zawsze w poniedziałki - tym razem wtorek jest dniem poświątecznym - wyniki są niższe. Faktycznie będziemy wiedzieć o sytuacji w kolejnych dniach - mówił. 11:07 - Warto zaznaczyć, że to, co mieliśmy jako liczbę nowych zachorowań w zeszłym tygodniu, to ta fala kumulacyjna właśnie będzie przechodziła przez system szpitalnictwa - tłumaczył szef resortu zdrowia. 11:06 - W Małopolsce mamy problem z łóżkami respiratorowymi. Lotnicze pogotowie ratunkowe opracowało plan przenoszenia pacjentów w najgorszym stanie - mówił Niedzielski.



- Województwu podkarpackiemu pomaga województwo lubelskie - oświadczył.



Wielkopolsce ma pomagać województwo Zachodniopomorskie.



Dolnośląskiemu ma pomóc województwo lubuskie. 11:05 Adam Niedzielski stwierdził, że Śląsk nie może już poradzić sobie z liczbą pacjentów, stąd decyzja o relokacji i przekierowaniu pacjentów do innych regionów. - Województwo łódzkie bardzo pomaga śląskiemu. Pacjenci są wstępnie przyjmowani w Częstochowie i dalej wiezieni do Radomska.



Od strony zachodniej Śląsk jest zabezpieczony przez województwo opolskie i Kędzierzyn-Koźle.



- Wschodnia cześć śląska to współpraca z woj. małopolskim. Tam też sytuacja jest trudna, ale mamy dodatkowy szpital na terenie EXPO - mówił. 11:03 - Cały czas mamy trudną sytuację w szpitalach. Parametry zajętości zbliżają się do 80 proc. i są to parametry niebezpieczne. Niebezpieczna, bo zajętość jest niejednolita. Mamy regiony, gdzie napięcia są bardzo duże - to przede wszystkim południowe regiony Polski - przekazał minister zdrowia. 11:01 Konferencja rozpoczęła się punktualnie. Zaczął minister zdrowia Adam Niedzielski.

W środę 7 kwietnia o godzinie 10 odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Decyzje tam podjęte, godzinę później przedstawia minister zdrowia, Adam Niedzielski. Zgodnie z zapowiedziami możemy spodziewać się informacji o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń oraz szczegółów dotyczących ich zakresu. Rzecznik rządu Piotr Muller we wtorek 6 kwietnia ujawnił, że takie informacje przedstawione zostaną właśnie w środę lub czwartek.

Sam minister Niedzielski dzień przed konferencją w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News mówił, że środowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie analizował przede wszystkim sytuację w szpitalach. – Koncentrujemy się na wskaźnikach dotyczących obłożenia szpitali i wolnych respiratorów – przekazał widzom.

Z jego słów oraz z wypowiedzi innych polityków obozu rządzącego można było wywnioskować, że raczej nie powinniśmy spodziewać się znoszenia obostrzeń. – Z punktu widzenia sytuacji w szpitalach obostrzenia należy przedłużyć – stwierdził wprost szef resortu zdrowia. Opierając się na nieoficjalnych informacjach, dziennikarze RMF FM mówili w środę o przedłużeniu obostrzeń nie o jeden, a o dwa kolejne tygodnie.

